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الأعداد السابقة للصحيفة

مواطن يقتل والدته خنقًا بمكة المكرمة

Time منذ ساعة
Views 3344
Comment 2
مواطن يقتل والدته خنقًا بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
شهد حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، جريمة قتل بشعة، إذ خنق مواطن والدته حتى الموت.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة، موقع الجريمة، وتواصل البحث عن الجاني الذي فرّ هاربًا.

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أحدث التعليقات

M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة اخزى لو كانوا يعلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الطفل ويسكنه فسيح جنانه 🥺🙏🏻💔😭
abdul
بعض الرياييل ما ينفع معاهم إلّا الإعتكاف المنزلي علشان يتعلّموا بالضّبْط كيف يجيبوا البَيبِي.
M-512
جزاهم الله خير الجزاء.
**""'سهم'""**
سود الله وجهة ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله والشكر على نعمة العقل

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