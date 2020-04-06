مواطن يقتل والدته خنقًا بمكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):

شهد حي شرائع المجاهدين بمكة المكرمة، اليوم الاثنين، جريمة قتل بشعة، إذ خنق مواطن والدته حتى الموت.

وباشرت الجهات الأمنية بشرطة مكة المكرمة، موقع الجريمة، وتواصل البحث عن الجاني الذي فرّ هاربًا.