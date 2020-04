مخاطر استخدام الأشعة فوق البنفسجية في محاربة كورونا

وكالات (صدى):

أوضح دان أرنولد، الذي يعمل بشركة " يو في لايت فارماسوتيكال " لتوفير تقنية الأشعة فوق البنفسجية لمستشفيات ومصانع بريطانيا، أنه يتلقى طلبات غريبة من زبائن غير معتادين مثل مُلاك المحال التجارية، على أجهزة الأشعة فوق البنفسجية؛ لتعقيم زوار محالهم.

ولفت أرنولد: " أراه حلا مناسبا لشواء الناس "، مشيرا إلى أسباب ضرر وعدم جدوى استخدام الأشعة فوق البنفسجية لمكافحة كورونا، والتي كثرت الشائعات عن أهميتها عبر مواقع التواصل.

وحظيت بانتشار لدرجة أن تقوم جامعة في تايلاند بعمل نفق مليء بتلك الأشعة بمدخل الجامعة لتعقيم الطلاب، حيث قسمت القناة في تقريرها الأشعة فوق البنفسجية لـ3 أنواع (UV A، وUV B، وUV C).

ويشكل النوع "A"، أغلب أشعة الشمس التي تصل إلى الأرض، وتتعمق داخل جلد الإنسان وتسبب 80% من أنواع التجاعيد المختلفة، والنوع "B" يخرب الـ"DNA" في الجلد ويسبب حروق الشمس وسرطان الجلد أيضا، حيث أشارت دراسات حديثة أن النوع الأول من تلك الأشعة يسبب السرطان.

وأوضح أرنولد عن تلك الأشعة "C" المستخدمة في التعقيم، أنه لا يجب على أحد تعريض نفسه مباشرة لها، فبينما قد يصاب الإنسان بحروق الجلد جراء التعرض للأشعة "B" الموجودة في الشمس لساعات، فإن البقاء لثوانٍ تحت الأشعة "C" كافي لإحداث الحروق، وأما بالنسبة للعينين فبينما يؤلم العينين تأثير أشعة الشمس لوقت طويل، فإن الأشعة "C" تقوم بـ10 أضعاف ذلك التأثير بثوانٍ معدودة.

وأبان أرنولد أن التعرض لتلك الأنواع من الأشعة يلزمه أدوات خاصة، وطاقم طبي مدرب للإشراف على ذلك، على عكس ما يحدث من نشر أجهزة تلك الأشعة بالمرافق العامة كالمحال والطرقات.