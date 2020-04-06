شاهد.. آخر طالب عائد من إيطاليا يروي تجربة إجلائه بسبب كورونا

علي القحطاني (صدى):

روى طالب الدراسات العليا، عبدالله الغفيلي، آخر الطلاب ‏العائدين من إيطاليا، أيام صعبة عاشها هناك، حيث أنه في بداية انتشار فيروس كورونا في ‏إيطاليا لم يفكر في العودة.

وقال الطالب لـ قناة ”الإخبارية” إنه عاش أيام صعبة بعد وصوله بأسبوع بدأ الحديث عن ظهور إصابات بفيروس ‏كورونا في إيطاليا، ثم ارتفعت الحالات إلى 10 آلاف إصابة بعد حوالي 3 أسابيع، وتم ‏إغلاق منطقة الشمال.

وأضاف أن الملحقية الثقافية بإيطاليا تواصلت مع في بادئ الأمر ‏للاطمئنان عليه، لكنه رفض العودة، ثم أبلغته الملحقية لاحقًا أنه في حال رفض المغادرة سيكتب تعهدًا بذلك لإخلاء ‏مسؤولية السفارة، خاصة أن كل الطلاب المبتعثين غادروا ‏إيطاليا باستثناء طالبَين فقط.

وأضاف أنه اقتنع فيما بعد بضرورة العودة للمملكة، وأبلغ الملحقية بالموافقة على المغادرة، فأرسلوا إليه وزميله ‏سيارة دبلوماسية. ‏