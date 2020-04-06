شاهد.. آخر طالب عائد من إيطاليا يروي تجربة إجلائه بسبب كورونا

وقال الطالب لـ قناة ”الإخبارية” إنه عاش أيام صعبة بعد وصوله بأسبوع بدأ الحديث عن ظهور إصابات بفيروس كورونا في إيطاليا، ثم ارتفعت الحالات إلى 10 آلاف إصابة بعد حوالي 3 أسابيع، وتم إغلاق منطقة الشمال.
وأضاف أن الملحقية الثقافية بإيطاليا تواصلت مع في بادئ الأمر للاطمئنان عليه، لكنه رفض العودة، ثم أبلغته الملحقية لاحقًا أنه في حال رفض المغادرة سيكتب تعهدًا بذلك لإخلاء مسؤولية السفارة، خاصة أن كل الطلاب المبتعثين غادروا إيطاليا باستثناء طالبَين فقط.
وأضاف أنه اقتنع فيما بعد بضرورة العودة للمملكة، وأبلغ الملحقية بالموافقة على المغادرة، فأرسلوا إليه وزميله سيارة دبلوماسية.