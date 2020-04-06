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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. آخر طالب عائد من إيطاليا يروي تجربة إجلائه بسبب كورونا

Time منذ ساعة
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Comment 1
شاهد.. آخر طالب عائد من إيطاليا يروي تجربة إجلائه بسبب كورونا

علي القحطاني (صدى):
روى طالب الدراسات العليا، عبدالله الغفيلي، آخر الطلاب ‏العائدين من إيطاليا، أيام صعبة عاشها هناك، حيث أنه في بداية انتشار فيروس كورونا في ‏إيطاليا لم يفكر في العودة.

وقال الطالب لـ قناة ”الإخبارية” إنه عاش أيام صعبة بعد وصوله بأسبوع بدأ الحديث عن ظهور إصابات بفيروس ‏كورونا في إيطاليا، ثم ارتفعت الحالات إلى 10 آلاف إصابة بعد حوالي 3 أسابيع، وتم ‏إغلاق منطقة الشمال.

وأضاف أن الملحقية الثقافية بإيطاليا تواصلت مع في بادئ الأمر ‏للاطمئنان عليه، لكنه رفض العودة، ثم أبلغته الملحقية لاحقًا أنه في حال رفض المغادرة سيكتب تعهدًا بذلك لإخلاء ‏مسؤولية السفارة، خاصة أن كل الطلاب المبتعثين غادروا ‏إيطاليا باستثناء طالبَين فقط.

وأضاف أنه اقتنع فيما بعد بضرورة العودة للمملكة، وأبلغ الملحقية بالموافقة على المغادرة، فأرسلوا إليه وزميله ‏سيارة دبلوماسية. ‏

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أحدث التعليقات

M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة اخزى لو كانوا يعلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الطفل ويسكنه فسيح جنانه 🥺🙏🏻💔😭
abdul
بعض الرياييل ما ينفع معاهم إلّا الإعتكاف المنزلي علشان يتعلّموا بالضّبْط كيف يجيبوا البَيبِي.
M-512
جزاهم الله خير الجزاء.
**""'سهم'""**
سود الله وجهة ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله والشكر على نعمة العقل

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