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الأعداد السابقة للصحيفة

التعليم الجامعي يكشف آلية تحليل درجات الطلاب

Time منذ ساعة
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Comment 1
التعليم الجامعي يكشف آلية تحليل درجات الطلاب

الرياض (صدى):
كشف المتحدث باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، عن آلية لتحليل درجات الطلاب الجامعيين تضمن عدم تضررهم، نظرًا للظروف الراهنة.

وقال «الأحمري»، في مداخلة لقناة «السعودية»، أنه تقرر تفعيل خاصية تتضمن «تحليل درجات الطالب الجامعي للفصول الماضية»، وسيتم ذلك بشكل آلي، يشمل علمتي القبول والتسجيل، عبر عمادات تقنية المعلومات التي تراجع المعدل التراكمي لدرجات الطالب.

وأضاف : وحال حصوله على أقل من معدله، يتم احتسابه «ناجحًا»، مشيرًا إلى أن تلك الآلية هدفها عدم تضرر أي طالب جامعي، بسبب الظروف الراهنة.

وتتضمن آلية تقويم الاختبارات النهائية في الجامعات، خلال فترة تعليق الدراسة تفعيل خاصية تحليل درجات الطالب للفصول السابقة وتمكين نظام معلومات الطالب، من اتخاذ قرار آلي بصورة تخدم مصلحة الطالب وتسهم في تحسين معدله التراكمي، بتغيير خيار النتيجة النهائية من نظام التقديرات المعتمد إلى نظام (ناجح / راسب)؛ وفي حال تعثر ذلك تقنياً يعطى الخيار للطالب للاختيار بين نظام التقديرات المعتمد أو نظام (ناجح / راسب) قبل بداية الاختبارات النهائية.

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أحدث التعليقات

M-512
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم ويذلهم في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الآخرة اخزى لو كانوا يعلمون، إنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، الله يرحم الطفل ويسكنه فسيح جنانه 🥺🙏🏻💔😭
abdul
بعض الرياييل ما ينفع معاهم إلّا الإعتكاف المنزلي علشان يتعلّموا بالضّبْط كيف يجيبوا البَيبِي.
M-512
جزاهم الله خير الجزاء.
**""'سهم'""**
سود الله وجهة ...
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله والشكر على نعمة العقل

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