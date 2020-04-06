فرع وزارة التجارة بالباحة يؤكد وفرة السلع التموينية والاستهلاكية ويطبق الأنظمة بحق المخالفين

الباحة (صدى):

تواصل الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة الباحة جهودها للتحقـق مـن وفـرة السـلع التموينيـة وضبط أي مخالفـة لأنظمـة حمايـة المستهلك ، حيث نفذت أمس 64 جولة رقابية وعالجت 42 بلاغاً ، ورصدت 376 عملية لتوفر للسلع ، وحررت 12 مخالفة .

وكثفت الفرق الرقابية عمل الجولات الميدانية على متاجر الجملة والتجزئة بمدينة الباحة للتأكد من وفرة السلع التموينية والاستهلاكية، ومتابعة أسعار السلع الرمضانية في المتاجر الكبرى حيث تم الوقــوف علـى أســواق الخضــار المركزيــة، وثلاجــات الفواكــه، ومحــلات بيــع اللحوم، ,والمنشآت التموينية ، والصيدليات الطبية بمدينة الباحة.

وأوضح مدير عام فرع وزارة التجارة بالمنطقة سعيد بن محمد الغامدي أنه اسـتكمالاً للحملـة المشــتركة المنظمـة مــن قبـل فــرع وزارة التجـارة بمنطقـة الباحــة بالتعـاون مــع أمانـة المنطقــة والضــبط الإداري بشـرطة الباحة،تم ضـبط عـدد مـن مخالفـات التلاعـب في أسـعار المنتجـات التموينيـة والأساسية واتخذ الإجراء النظامي بحق المخالفين .

وبين أن الجولات الرقابية شملت متابعة حركة المتسوقين داخل المتاجر بالمنطقة للتأكد من تطبيق تنظيم تحديـد أعـداد المتسوقين ومنع الاحتشاد حفاظا على سلامة المتسوقين ، حاثاً المواطنين والمقيمين على التسوق خلال الفترة الصباحية أو عبر تطبيقات التوصيل في أي وقت، لتجنب الازدحام وللحفاظ على سلامتهم وذلك وفق الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة.

وأفاد الغامدي أنه تم التواصل مع كبار تجار المنطقة وأصحاب المستودعات التموينية للتأكـد مـن وفـرة المخـزون الغـذائي والاسـتهلاكي وتم التأكـد ميدانياً من وفرتها ، لافتاً إلى تعامل فرع الوزارة مع جميع استفسارات المستهلكين، وتوجيههم بالإبلاغ عن أي ملاحظة أو شكاوى عـبر الاتصـال بمركـز البلاغـات علـى الـرقم 1900 أو عبر تطبيق" بلاغ تجار " أو الموقع الرسمي للوزارة .

وأكد استمرار الفرق الرقابية بالقيام بجولاتها الميدانية في جميع الأوقات على المنشآت التموينية والصيدليات ونقاط بيع اللحــوم والــدواجن والخضــار والفواكــه ومحطــات الوقــود وعمــل مســح ميداني شــامل لجميــع مــدن ومحافظــات منطقــة الباحــة.