شركة نستله توفر وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت شركة نستله، اليوم الاثنين، عن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء للعمل في جدة بمسمى وظيفي " مشرف توزيع "؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

واشترطت الشركة، شهادة جامعية في سلسلة التوريد أو مجال ذي صلة، 3-5 سنوات خبرة في سلسلة التوريد أو في مجال ذي صلة؛ فيما مهام الوظيفة: دفع التحليل اليومي حول تكلفة التوزيع والأداء، ضمان أفضل خدمة للعملاء من خلال شبكة توزيع مستدامة وفعالة.

وأضافت أن من بين المهام: ضمان التوافق التام مع التشريعات المحلية المتعلقة بشبكة التوزيع، دمج وتقوية العمليات وأفضل الممارسات في شبكة التوزيع والخدمات اللوجستية المادية، دفع التحليل وإعداد التقارير عبر الوظيفة ووضع تقارير مشتركة؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .