نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

رصاصة طائشة تخترق عين ناقة على الطريق الساحلي بالليث

Time منذ 31 دقيقة
Views 1531
Comment 3
رصاصة طائشة تخترق عين ناقة على الطريق الساحلي بالليث

مكة المكرمة (صدى):
شهد مركز الغالة على الطريق الساحلي شمال محافظة الليث، واقعة مؤسفة حينما اخترقت رصاصة "طائشة" من أحد صيادي " القمري " عين ناقة كانت ترعى وتسببت في إعاقتها وجعلها تكمل بقية حياتها بعين واحدة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح، أن الهيئة تتولى تطبيق نظام صيد الحيوانات والطيور البرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث ينص النظام على منع الصيد دون تراخيص ومنع الصيد في الأوقات أو الأماكن التي يحظر فيها الصيد وعدم استخدام وسائل الصيد الممنوعة التي منها الأسلحة النارية.

وأوضح بندر الفالح، أن الهيئة تنسق بشكل كامل مع وزارة الداخلية؛ حيث إنها هي الجهة المعنية بضبط المخالفين وفق ما نص عليه النظام؛ مضيفًا: " وفي حال وجود عمليات صيد مخالف للأنظمة والتعليمات، فعلى كل من يعلم عن هذا الأمر التوجه مباشرة ببلاغ إلى الجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالفين أو تبليغ الهيئة السعودية للحياة الفطرية عبر وسائل تقديم البلاغات المختلفة " .

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو محمد
باالتوفيق للجميع ..
سلمان
أخص بنك ربوي ١٠٠ في ١٠٠ جاري تحويل الراتب
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أها يعني طلع كرونا من العادات والتقاليد وحن ماندري😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
📌ملكة_بريطانيا أليزابيث عاشت الطاعون "و"الجدري" و"الملاريا "و"الحرب العالمية الثانية "و"الحرب الباردة" و"الربيع العربي" و"جنون البقر"و"انفلونزا الطيو" و"السارس" و "انفلونزا الخنازير"و "الايبولا" و اخيرا "الكورونا ... لأنها لا تخرج من قصرها , تطل من النافذة برك . أحكم دارك يرحم والديك⁦ كونوا مثل أليزابيث😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زوجها مااااااااااش الرجوله عنده0

أخر الأخبار

شركة نستله توفر وظائف شاغرة للجنسين
شركة نستله توفر وظائف شاغرة للجنسين
Time منذ 9 دقائق Views 1209
فرع وزارة التجارة بالباحة يؤكد وفرة السلع التموينية والاستهلاكية ويطبق الأنظمة بحق المخالفين
فرع وزارة التجارة بالباحة يؤكد وفرة السلع التموينية والاستهلاكية ويطبق الأنظمة بحق المخالفين
Time منذ 10 دقائق Views 1197
«المسند» : سحب وأمطار متفرقة على عدة مناطق (صور)
«المسند» : سحب وأمطار متفرقة على عدة مناطق (صور)
Time منذ 22 دقيقة Views 1407
رصاصة طائشة تخترق عين ناقة على الطريق الساحلي بالليث
رصاصة طائشة تخترق عين ناقة على الطريق الساحلي بالليث
Time منذ 31 دقيقة Views 1531
تراجع طفيف للوباء في أوروبا للمرة الرابعة على التوالي
تراجع طفيف للوباء في أوروبا للمرة الرابعة على التوالي
Time منذ 36 دقيقة Views 1578
سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.37 %
سعر الذهب في التعاملات الفورية يرتفع بنسبة 1.37 %
Time منذ 36 دقيقة Views 1322
تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى بعد شهر رمضان
تأجيل اختبار التحصيل الدراسي إلى بعد شهر رمضان
Time منذ 39 دقيقة Views 1729
وزارة البيئة بالشرقية تصدر 446 تصريحا لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي
وزارة البيئة بالشرقية تصدر 446 تصريحا لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي
Time منذ 41 دقيقة Views 1394
عمرو دياب يوضح حقيقة سرقة جوائزه العالمية من منزله
عمرو دياب يوضح حقيقة سرقة جوائزه العالمية من منزله
Time منذ 42 دقيقة Views 1244
وافد يروي قصته مع الوباء وسبب إخفاء الأمر عن أهله
وافد يروي قصته مع الوباء وسبب إخفاء الأمر عن أهله
Time منذ 42 دقيقة Views 1772