رصاصة طائشة تخترق عين ناقة على الطريق الساحلي بالليث

مكة المكرمة (صدى):

شهد مركز الغالة على الطريق الساحلي شمال محافظة الليث، واقعة مؤسفة حينما اخترقت رصاصة "طائشة" من أحد صيادي " القمري " عين ناقة كانت ترعى وتسببت في إعاقتها وجعلها تكمل بقية حياتها بعين واحدة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة السعودية للحياة الفطرية بندر بن إبراهيم الفالح، أن الهيئة تتولى تطبيق نظام صيد الحيوانات والطيور البرية بالتنسيق مع وزارة الداخلية حيث ينص النظام على منع الصيد دون تراخيص ومنع الصيد في الأوقات أو الأماكن التي يحظر فيها الصيد وعدم استخدام وسائل الصيد الممنوعة التي منها الأسلحة النارية.

وأوضح بندر الفالح، أن الهيئة تنسق بشكل كامل مع وزارة الداخلية؛ حيث إنها هي الجهة المعنية بضبط المخالفين وفق ما نص عليه النظام؛ مضيفًا: " وفي حال وجود عمليات صيد مخالف للأنظمة والتعليمات، فعلى كل من يعلم عن هذا الأمر التوجه مباشرة ببلاغ إلى الجهة المعنية بوزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات النظامية حيال المخالفين أو تبليغ الهيئة السعودية للحياة الفطرية عبر وسائل تقديم البلاغات المختلفة " .