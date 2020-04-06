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وزارة البيئة بالشرقية تصدر 446 تصريحا لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي

Time منذ 41 دقيقة
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وزارة البيئة بالشرقية تصدر 446 تصريحا لمزارعي القطيف لعبور نقاط الحجر الصحي

الدمام (صدى):
أصدر فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، ممثلاً بمكتبه في محافظة القطيف 446 تصريحاً للسماح بتنقل أصحاب المزارع المنتجة الواقعة في محيط المحافظة خارج نطاق الحجر الصحي ( أبو معن، غرب المطار، طفيح ) لعبور نقاط الحجر والإشراف على مزارعهم، حيث بدأ أمس، أكثر من 298 مزارعاً الخروج من نقطتي صفوى والجش.

وأفاد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن مكتب الوزارة بمحافظة القطيف بالتعاون مع الجهات المعنية يسمح للمزارعين عبور نقاط الحجر الصحي والإشراف على مزارعهم يوم الأحد من كل أسبوع من الساعة 6 إلى 9 صباحاً والعودة قبل موعد حضر التجوال بالمحافظة عبر نقطتي صفوى والجش، مؤكداً استمرار الفرع وفرقه الميدانية والجهات التابعة له بتقديم خدماتها لمستفيديها وفق خطة الوزارة مع الالتزام بالضوابط والاشتراطات الاحترازية الصحية التي تقرها بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
باالتوفيق للجميع ..
سلمان
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أها يعني طلع كرونا من العادات والتقاليد وحن ماندري😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
📌ملكة_بريطانيا أليزابيث عاشت الطاعون "و"الجدري" و"الملاريا "و"الحرب العالمية الثانية "و"الحرب الباردة" و"الربيع العربي" و"جنون البقر"و"انفلونزا الطيو" و"السارس" و "انفلونزا الخنازير"و "الايبولا" و اخيرا "الكورونا ... لأنها لا تخرج من قصرها , تطل من النافذة برك . أحكم دارك يرحم والديك⁦ كونوا مثل أليزابيث😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زوجها مااااااااااش الرجوله عنده0

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