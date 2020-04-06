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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. «آبل» تتجه لإنتاج الكمامات لمواجهة الوباء

Time منذ ساعة
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بالفيديو.. «آبل» تتجه لإنتاج الكمامات لمواجهة الوباء

وكالات (صدى):
لم تنتظر شركة آبل العالمية كثيرا حتى كانت تمشي في ركاب المجتمع الدولي لمواجهة كورونا حيث أعلن المدير التنفيذي للشركة العملاقة تيم كوك، أبل" بأنها تعمل لإنتاج 20 مليون كمامة مخصصة للأطباء والممرضين، فضلا عن تصميم "دروع" شفافة واقية للوجه.

وقال كوك في مقطع فيديو بثع عبر حسابه"تويتر" أ ن : "عدد الكمامات التي بإمكاننا تصنيعها عبر وكلائنا يزيد على 20 مليونا حول العالم. نحن نعمل باستمرار وعن كثب مع الحكومات على كافة المستويات، للتأكد على أنها يتم التبرع بها للمناطق الأكثر احتياجا

وتابع كوك بانه بالفعل تسليم الشحنة الأولى من إنتاج "أبل" الجديد من الأقنعة، إلى مستشفى في وادي سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، حيث كشف أن المنتجات يتم تصنيعها في الولايات المتحدة والصين، مشيرا إلى أن الشركة تتبع طرقا فريدة لمجاراة الظروف الحالية.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
باالتوفيق للجميع ..
سلمان
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القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
أها يعني طلع كرونا من العادات والتقاليد وحن ماندري😂😂😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
📌ملكة_بريطانيا أليزابيث عاشت الطاعون "و"الجدري" و"الملاريا "و"الحرب العالمية الثانية "و"الحرب الباردة" و"الربيع العربي" و"جنون البقر"و"انفلونزا الطيو" و"السارس" و "انفلونزا الخنازير"و "الايبولا" و اخيرا "الكورونا ... لأنها لا تخرج من قصرها , تطل من النافذة برك . أحكم دارك يرحم والديك⁦ كونوا مثل أليزابيث😂😂😂😂
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
زوجها مااااااااااش الرجوله عنده0

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