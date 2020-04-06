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«هدف» لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف

Time منذ 13 دقيقة
Views 1274
«هدف» لمنشآت القطاع الخاص: لا توجد مهن مستثناة من مبادرة دعم التوظيف

الرياض (صدى):
أوضح صندوق تنمية الموارد البشرية " هدف " أنه لا توجد مهن مستثناة من مبادرة " دعم التوظيف " المعنية بدعم جميع الوظائف والمهن بما فيها المشمولة بقرارات توطين، وتستطيع جميع منشآت القطاع الخاص الاستفادة من المبادرة، لدعم أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم من تاريخ 1 يوليو 2019، ما لم تكن المنشأة موقفه لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو صندوق تنمية الموارد البشرية.

وأوضح الصندوق أن الدعم يبدأ من نسبة 30 % وحتى 50 % من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين، ويشمل من تم توظيفهم بعد بداية يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك التوظيف الجديد والمستقبلي، على أن يتراوح أجر الموظف المدعوم بين 4000 و 15 ألف ريال.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10 % عند توظيف الإناث، والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسية، وفي المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لكل من الفئات المذكوره على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50 % من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

ويُمكن لمنشآت القطاع الخاص التسجيل إلكترونيًا والاستفادة من المبادرة، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط من هنــــــــا وتفعيل "برنامج دعم التوظيف"، ثم إنشاء طلب دعم جديد، وإضافة بيانات الطلب والموظفون المراد دعمهم، ثم حفظ الطلب وإرسال المعلومات؛ ليتم بعدها استلام الطلب من قبل الصندوق والتأكد من استيفاء المنشأة للضوابط وتقديم الدعم لها.

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أحدث التعليقات

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صدقت....ذكرتني بالمثل اللي يقول ..تركت بيتها وراحت تكنس بيت الجيران...
زعيم اااسيا
هذا المقطع قديم لكن وسائل الاعلام من الفضاوة تنشر للافراد المساكين مقاطع وتتكلم بلسان الشعب محاسبتهم من وجهت نظري هذي غير مهنية
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
الملل
الاشخاص اللي يقال عنهم مشاهير شكلهم خريجي دور الاحداث والسجون ليه الدولة ماتاخذهم بيد من حديد تري المجتمع ماهو محتاج للاشكال هذي تراهم ماقدمو شي للبلد

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