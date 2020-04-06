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الأعداد السابقة للصحيفة

وحيد بغدادي: الإنسان هو الفيروس الحقيقي للكوكب

Time منذ ساعتين
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Comment 2
وحيد بغدادي: الإنسان هو الفيروس الحقيقي للكوكب

الرياض (صدى):
عدد الدكتور وحيد بغدادي، اليوم الاثنين، الدروس المستفادة، من أزمة فيروس كورونا التي اجتاحت العالم.

وقال بغدادي: " أول درس، هو أن الله هو المصدر الوحيد للأمان بهذه الحياة، والأزمات تظهر معادن الناس وسلوكياتهم الحقيقية ولازال في هذه العالم أناس بداخلهم الخير لقيام الساعة " .

وتابع: " هناك بشر يستغلون الأزمات، ورابع درس هو أن الإنسان أضعف كائن على وجه الأرض وهو الفايروس الحقيقي للكوكب " .

وأضاف من الدروس المستفادة أيضًا: " يستطيع الإنسان قضاء أجازة بدون سفر، ويستطيع الناس العمل عن بعد من المنزل بكفاءة دون إزدحام للمواصلات بالطرق، وبإمكان الكبار والأطفال العيش بدون تناول وجبات سريعة مع حياة صحية من غير مطاعم وكافيهات وأسواق " .

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أحدث التعليقات

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صدقت....ذكرتني بالمثل اللي يقول ..تركت بيتها وراحت تكنس بيت الجيران...
زعيم اااسيا
هذا المقطع قديم لكن وسائل الاعلام من الفضاوة تنشر للافراد المساكين مقاطع وتتكلم بلسان الشعب محاسبتهم من وجهت نظري هذي غير مهنية
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
الملل
الاشخاص اللي يقال عنهم مشاهير شكلهم خريجي دور الاحداث والسجون ليه الدولة ماتاخذهم بيد من حديد تري المجتمع ماهو محتاج للاشكال هذي تراهم ماقدمو شي للبلد

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