" موزة " تهدر أموال الشعب القطري للاستحواذ على ريتز لندن

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر، عن قيام الشيخة موزة بنت ناصر والدة أمير قطر المدلل تميم بن حمد، بشراء فندق " ريتز " بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان مكتب " ماكفارلاينز " البريطاني للمحاماة قد كشف عن الصفقة مسبقا، دون الكشف عن المستثمر القطري.

وتم الاستحواذ على الفندق عبر مدير مالي يعمل لصالح الشيخة موزة، قرينة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكشفت مصادر أن موزة دفعت 700 مليون جنيه إسترليني، للاستحواذ على الفندق، ومبنى مجاور له.

وفندق الريتز الواقع في شارع بيكاديلي في قلب لندن، هو أحد الأماكن الأكثر فخامة في العاصمة البريطانية، ويضمّ 130 غرفة.

وتمتلك أسرة آل ثاني أكثر من 100 فندق فاخر حول العالم، عبر مجموعة من الكيانات الاستثمارية المختلفة.

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