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الأعداد السابقة للصحيفة

" موزة " تهدر أموال الشعب القطري للاستحواذ على ريتز لندن

Time منذ 3 ساعات
Views 3013
Comment 6
" موزة " تهدر أموال الشعب القطري للاستحواذ على ريتز لندن

نايف السالم (صدى):
كشفت مصادر، عن قيام الشيخة موزة بنت ناصر والدة أمير قطر المدلل تميم بن حمد، بشراء فندق " ريتز " بالعاصمة البريطانية لندن.

وكان مكتب " ماكفارلاينز " البريطاني للمحاماة قد كشف عن الصفقة مسبقا، دون الكشف عن المستثمر القطري.

وتم الاستحواذ على الفندق عبر مدير مالي يعمل لصالح الشيخة موزة، قرينة أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.

وكشفت مصادر أن موزة دفعت 700 مليون جنيه إسترليني، للاستحواذ على الفندق، ومبنى مجاور له.

وفندق الريتز الواقع في شارع بيكاديلي في قلب لندن، هو أحد الأماكن الأكثر فخامة في العاصمة البريطانية، ويضمّ 130 غرفة.

وتمتلك أسرة آل ثاني أكثر من 100 فندق فاخر حول العالم، عبر مجموعة من الكيانات الاستثمارية المختلفة.

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أحدث التعليقات

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صدقت....ذكرتني بالمثل اللي يقول ..تركت بيتها وراحت تكنس بيت الجيران...
زعيم اااسيا
هذا المقطع قديم لكن وسائل الاعلام من الفضاوة تنشر للافراد المساكين مقاطع وتتكلم بلسان الشعب محاسبتهم من وجهت نظري هذي غير مهنية
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
ابو محمد
كلامك ممتاز يادكتور ..
الملل
الاشخاص اللي يقال عنهم مشاهير شكلهم خريجي دور الاحداث والسجون ليه الدولة ماتاخذهم بيد من حديد تري المجتمع ماهو محتاج للاشكال هذي تراهم ماقدمو شي للبلد

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