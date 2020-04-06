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في محاولة للقضاء علي الليبيين الطيران التركي يقصف طائرة محملة بالأدوية

Time منذ ساعة
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في محاولة للقضاء علي الليبيين الطيران التركي يقصف طائرة محملة بالأدوية

طرابلس (صدى):
أعلن الجيش الليبي، أن طائرة مسيرة تركية، قصفت طائرة شحن محملة بالمعدات الطبية بعد هبوطها في مدينة ترهونة الليبية جنوب طرابلس.

وأكد الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أن الطائرة التي تم قصفها تحمل معدات وأدوية طبية خاصة بالمستشفيات الميدانية لمقاومة فيروس كورونا المستجد.

وندد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة، ما حدث، موضحا أنه في الوقت الذي يعيش فيه العالم بأسره انتشار الوباء القاتل، وما تشكله هذه الجائحة من خطر حقيقي على الليبيين في ظل انعدام الإمكانيات، ونظرا لانشغال القوات المسلحة والحكومة الليبية بمجابهة هذا الوباء، والدفع في اتجاه توظيف كل الإمكانات للحيلولة دون انتشار هذا الفيروس، يوجه الرئيس التركي أردوغان بوارجه البحرية وطائراته لقصف المدن الليبية وقتل المدنيين.

وقد استهدف الطيران التركي طائرة شحن كانت قد خصصتها الحكومة الليبية لنقل الأدوية والمعدات الطبية اللازمة لمجابهة فيروس كورونا في مدينة ترهونة ومنطقة النواحي الأربع.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. الظاهر راح فيها اصهب بريطانيا ،، والله اعلم ..
ابو محمد
ياليت كل من يؤذي رجال الأمن يطبق عليه اقصى وأقسى عقوبه ، ليتعض غيره ..
ابو محمد
طيب ..
ABO azooz
الحمدلله فرج الله قريب
ابو محمد
عطونا فايدة وحدة من حكيهم وكلامهم مجرد تفاهات واشارات جنسيه تدل على عقليات فارغة ..

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