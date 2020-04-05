وفاة رجل مرور إثر دهسه بسيارة شاب متهور بجدة

جدة (صدى):

على خلفية اقتحام شاب متهور لنقطة تفتيش منع التجول في جدة، ودهس رجل مرور، كشفت مصادر عن وفاته متأثرًا بإصابته.

وكانت الجهات الأمنية بجدة نجحت في الإطاحة بالجاني، الذي لاذ بالفرار فور فعلته.

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