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وفاة رجل مرور إثر دهسه بسيارة شاب متهور بجدة
منذ 40 دقيقة
2258
جدة (صدى):
على خلفية اقتحام شاب متهور لنقطة تفتيش منع التجول في جدة، ودهس رجل مرور، كشفت مصادر عن وفاته متأثرًا بإصابته.
وكانت الجهات الأمنية بجدة نجحت في الإطاحة بالجاني، الذي لاذ بالفرار فور فعلته.
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أحدث التعليقات
أبوخالد-أبها.
رحم الله صقر الجزيرة .. عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال سعود .. وطيب الله ثراه .. فقد كان مجيئه .. وحكمه .. بمثابة البلسم الشافي للجراح .. لهذه الأرض الطيبه .. بعدما عانت قرون طويلة من الحروب وسفك الدماء .. بعدما عانت من الجوع والفقر .. بعدما عانت .. التشتت والضياع .. أراد الله لهذه البلاد الطيبه .. مهبط الوحي .. أن تعود لها الحياة .. وأن يأمن الناس على أنفسهم .. وأموالهم وأن يرتفع صوت الحق على المأذن .. حينما أراد الله لهذه البلاد الطيبة الخير . . سخر لها أهل الخير .. سخر لها من يحمل راية لاإله إلا الله محمدا رسول الله .. عالية يدافع عنها .. ويذود عن حياضها .. سخر الله لها .. ( أخوان من طاع الله ) .. فنشروا الأمن والأمان في أرجاء البلاد .. وأقاموا دولة الحق .. وأعلوا دين الله .. حينما صدقوا الله .. سخر لهم البلاد والعباد .. سخر لهم القلوب وخزائن الأرض .. الذين عايشوا صقر الجزيرة الملك عبدالعزيز ال سعود رحمه الله شاهدوا وسمعوا ماينبىء عن صدقه في إعلاء دين الله .. وتأمين الناس على أرواحهم وأموالهم يقول والدي رحمه الله .. ورحم موتى المسلمين وقد كان ممن يدخلون على الملك عبدالعزيز رحمه الله ويحضرون مجالسه .. يقول : كان الملك عبدالعزيز رحمه الله يردد دائما في مجالسه قوله ( اللهم إن كنت صادقا فاعزني .. وإن كنت كاذبا فخذلني ) رحمه الله وأسكنه فسيح جناته .. من يدعوا على نفسه .. إلا من كان صادقا في كلامه وأهدافه نبيلة .. ولهذا .. مكن الله عزوجل له البلاد والعباد .. وسخر له القلوب .. وفتح له خزائن الأرض .. ومن بعده أبنائه البررة الكرام .. رحم الله من مات منهم .. ووفق الأحياء لكل خير .. ومد الله في أعمارهم .. على طاعة الله ورضاه .. وأعانهم على الخير .. وصرف عنهم الشر .. وهانحن .. اليوم ننعم بما ننعم فيه بفضل الله ثم بفضل هذه الاسرة الكريمة التي كانت سببا في نشر الأمن والأمان ونشر الخير في أرجاء الوطن .
الموج الأزرق
اعجبتني المعلومات ، جديدة وأول مرة أسمعها لأنني من جيل ا١٩٩م . ليتني اطل بجولة تفقدية على حال الناس في عهد الملك سعود، الله يرحمه.. شكرا/ اخوي سعود العمري🤝
واخيرا ياصدي خلصتم
والله ما عد إلى دهس في المرور ياليت تطيرون روسهم في أقرب وقت
واخيرا ياصدي خلصتم
الله لايبلانا
عدو الخونة
نحمد الله جت على ما نتمنى من ولي العرش جتنا وهايب يوم ان كل من خويه تبرا حطيت الاجرب لي خوي مباري دولة قامت على اقامة شعائر الاسلام بعد ان سادت الخرافة وعم الجهل وانتشرت الامراض وشتت الفقر الشمل فملكها الله من البحر الى البحر ومن اليمن الى حماة ثم ابتلاها الله بالضراء بعد السراء وكان الخيار امامها اما الملك واما الدين فاختارت الدين وفضلت خسارة الدنيا فخسرت الجولة الاولى وماهي الا مدة الامتحان والصبر على الابتلاء حتى اعاد الله لها عزها ولكن... يجب ان تعي ان ثمن التنازع فادحا ويسبب الفشل وذهاب الريح ولهذا خسرت الجولة الثانية.. وها نحن بحمد الله نتفيأ ظلال ذلك اللقاء المبارك بين الامامين المحمدين في عامه التسعين من الدولة السعودية الثالثة ادام الله عزها ونصر جندها وثبت بالرشد والايمان والخير اركانها حيث عم اقطار الارض خيرها وخصوصا بلاد الاسلام وكافة المسلمين اينما كانوا الا وجدت لها يدا تدعمهم بالمال والجاه والنصرة فالحمد لله اولا واخيرا
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