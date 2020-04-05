مقطع نادر للملك عبدالعزيز مع أبنائه في قصر المربع بالرياض 

علي القحطاني (صدى):

رصد مقطع فيديو جميل ونادر للمؤسس الملك عبدالعزيز- رحمه الله- يظهر فيه عدد من أبنائه في قصر المربع بالرياض عام 1948م.

وقال المعلق في المقطع:" هنا يعيش أحد القادة العظماء في العالم، ثم يتحدث عن حياته وإنجازه الكبير في توحيد المملكة وعن شخصيته القوية محل التقدير كقائد عربي، ويتحدث أيضا عن حنانه الأبوي ".

وأثار المقطع المتداول إعجاب شريحة كبيرة من المواطنين، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالتالي:" جميل و صوت المعلق مميز جدا، ما شاء الله تبارك الله والله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته اللهم أمين يارب العالمين والمسلمين ".

وتضمنت التعليقات:" في تلك اللحظات اُلتقطت صورة من أجمل الصور للمؤسس الملك عبدالعزيز مع عدد من أبنائه ".