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الأعداد السابقة للصحيفة

محلل نفسي: "القول بأن "كورونا" عقوبة إلهية يزيد من ضيق النفس (فيديو)

Time منذ 56 دقيقة
Views 1572
Comment 2
محلل نفسي: "القول بأن "كورونا" عقوبة إلهية يزيد من ضيق النفس (فيديو)

حمود العنزي (صدى):
أكد المحلل النفسي الدكتور هاني الغامدي، أن الله "عز وجل"، يذكرنا برحمة ولطف بالنعم التي كانت موجودة، مضيفًا: " نتمنى يرجع كل ما كنا فيه، بس رجعونا مثل ما كنا وما أي نبغى شي " .

وأضاف خلال لقائه ببرنامج " اتجاهات" ، أنه يجب الاستفادة من فيروس كورونا في إعادة بناء علاقة أقوى مع الله، مشيرًا إلى أن القول إنه "عقوبة إلهية يزيد من ضيق هذه النفس بالخوف من غضب رب العباد، ورب العباد يحب عباده ولا يغضب عليهم".

ووجه رسالة إلى الرجال، قائلًا: : زمان كنت تهرب من البيت، الآن أثبتَّ لنفسك من خلال التجربة أنك يمكن أن تجلس لفترات طويلة في المنزل بدون غضب، ويمكن أيضًا أن تكون متفاعل ولك دور".

وأضاف: " نحن محظوظون جدا، وصرنا على يقين أكثر من أي وقت مضى أننا في وطن حاضن لنا جميعا، وطن ودولة تشعر نحونا بولاء وانتماء " .

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
هذي حرب اعصاب تدمر النفوس... الواقع ان هذه الاعداد المسجله لاكن حسب التقارير الدوليه..كل حاله مسجله يقابلها ١٠٠ لم ترصد... فوضنا امرنا لله ولا حول ولا قوة الا بالله
🍵 واخيراًًَ ياصدي خلصتم☕
قلعوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الغرب ذولا ما خلوا مصيبه ما كلوها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
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