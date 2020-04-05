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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. مواطن يعزف النشيد الوطني في بهو الفندق بالنمسا

Time منذ ساعة
Views 1833
شاهد.. مواطن يعزف النشيد الوطني في بهو الفندق بالنمسا

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو سعودي يعزف النشيد الوطني في بهو الفندق بالنمسا، حيث ظهر المواطن يقوم بالعزف على البيانو السلام الملكي ونشد المواطنين السلام الملكي معه.

وأثار المقطع المتداول لعزف المواطن على البيانو إعجاب وإشادة شريحة كبيرة من المواطنين، حيث انهالت التعليقات وجاءت كالآتي:" خلى الشعب يعبر عن شعوره ".

ويأتي ذلك انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين في كل مكان، حيث دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات.

وكان وزير الصحة ذكر في تصريحات صحفية:" نتشرف باستقبال أبنائنا وبناتنا القادمين من الخارج في دور الضيافة الصحية لمدة ١٤ يوم حرصاً على صحتهم وصحة أهاليهم ".

ومن جهتها، أبانت وزارة السياحة أنه تم تجهيز 11 ألف غرفة فندقية لاستضافة المواطنين العائدين من الخارج.

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
هذي حرب اعصاب تدمر النفوس... الواقع ان هذه الاعداد المسجله لاكن حسب التقارير الدوليه..كل حاله مسجله يقابلها ١٠٠ لم ترصد... فوضنا امرنا لله ولا حول ولا قوة الا بالله
🍵 واخيراًًَ ياصدي خلصتم☕
قلعوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الغرب ذولا ما خلوا مصيبه ما كلوها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ليت تقللون من الاعلانات

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