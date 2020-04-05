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الأعداد السابقة للصحيفة

بلجيكي: ما فعلته المملكة تجاه المرضى يكشف ثقافة الإسلام الحقيقية (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1889
Comment 1
بلجيكي: ما فعلته المملكة تجاه المرضى يكشف ثقافة الإسلام الحقيقية (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
أظهر مقطع فيديو، كبير مستشاري التخطيط البلجيكي، أوليفر بانهويس، وهو يتحدث عن المملكة ومبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "حفظه الله"، بشأن بتقديم العلاج مجانًا لجميع المواطنين والمقيمين وحتى مخالفي نظام الإقامة.

وأكد مستشار التخطيط البلجيكي، أن بلجيكا تطلب من الجميع الدفع نظير العلاج، بالإضافة إلى أنها تأمر بالسجن لجميع المسافرين غير الشرعيين.

وقال الطبيب البلجيكي: "تلقيت بريدًا إلكترونيًا يفيد بأن الجميع عليه الدفع لتلقي العلاج باستثناء قلة استثنائية"، مؤكدًا أن جميع الدول تقوم بذلك عدا المملكة، في حين إذا كنت مقيماً غير شرعيًا فلن تُعالج أصلا.

وأضاف بانهويس: "هذا كرم كبير من المملكة، الأمر لا يقتصر فقط على الترحيب بالناس بل إنهم يمنحونك عطاءً كبيرًا، ربما يتعلق الأمر بثقافة الإسلام الحقيقية بالكرم والعطاء، هذه هي المملكة ".

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
هذي حرب اعصاب تدمر النفوس... الواقع ان هذه الاعداد المسجله لاكن حسب التقارير الدوليه..كل حاله مسجله يقابلها ١٠٠ لم ترصد... فوضنا امرنا لله ولا حول ولا قوة الا بالله
🍵 واخيراًًَ ياصدي خلصتم☕
قلعوا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الغرب ذولا ما خلوا مصيبه ما كلوها
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يا ليت تقللون من الاعلانات

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