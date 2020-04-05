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الأعداد السابقة للصحيفة

قاض يرفض إصدار قرار ضد مدين

Time منذ 20 دقيقة
Views 1539
قاض يرفض إصدار قرار ضد مدين

فهد القزيز (صدى):
علمت "صدى" أن أحد القضاة رفض طلب إصدار قرار 46 ضمن الخدمات التنفيذية؛ بسبب فيروس كورونا، إذ جاء في رده " لا يمكن إصدار قرار 46 في الفترة الحالية، بسبب فيروس كورونا، والنظام الإلكتروني لا يصدره، نأمل التقدم لاحقًا ".

ويأتي نص المادة 46 من نظام التنفيذ كالتالي:

إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:

1- منع المدين من السفر .

2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.

3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .

4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .

5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .

ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:

أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.

‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.

‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.

‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني ما تعرف تطوي لسانه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه وهي غبيه لذا الحد
abdul
هو فيرس مثله مثل غيره من الفيروسات الموسمية وينتقل من سقيم الي سليم مثل غيره ،كما ينتقل Middle East respiratory syndrome (MERS) او متلازمة تنفس الشرق الاوسطي بالملامسة والعطس والكحة عل السليم. السياسيون لهم مآرب أخري في ترويع المسالمين، منها القضاء علي كبار السّنّ - تحت غطاء البعبع اسمه كارونا - والتخلص من تكلفة علاجهم لطول اعمارهم وكذالك الاعلاميين. همهم تخويف الشعب واحكام قبضتهم علي الجميع. والمؤسف المشايخ أكلوا الطعمة وانهبلوا هم ايضا او اصبحوا متحالفين مع الساسة بقصدٍ في ترويع الاُمّة وزرع الهلوسة في نفوسهم. وهاهو الدراسات تأكّد ان كورونا ليس الا فيرس عاش بين ظهرانينا لسنين. فقط تحوّر كما يتحور ڤيرس الانفلوونزا كل سنة او كل ستة اشهر. بالنسبة للأخ اللي قال كولومبيا ارض المخدرات، لا يا اخي. هذه ليست مادلين او دولة كولومبيا. انها اقدم جامعة بحثيّة للدراسات العليا في نو يورك، ولها فروعها في ولايات اخري. عمرها اطول من عمر الولايات المتحدة بعشرين سنة. اي انشئت سنة ١٧٥٤ ولها باع طويل في علم الطب والصحة. لذا وجب التصحيح
مواطن عربي
كلبوخاان مصر عصية عليك وعلي الإخوان المتاسلمين مصر القوية بفضل الله ثم شعبها و جيشها. حفظ الله مصر وشعبها و جيشها وارضها
ابوبدر
انطلاق المرض منها وهي اول من يجد علاجه. معليش المرض هذا عبارة عن سخونة وبرد وكحة وعطاس. لكن ان العادي انه اقصى ما يتسبب بالتهاب السعب الهوائية ويتم معالجته بسهولة. حتى ان الاعشاب العادية تعالجه. ولكن ان يكون فتاك يودي للموت فهذا لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون فايرس عادي. وانا اعتقد بانه سلاح بيولوجي ولا يطلع عن ذلك. الله يحفظنا من شرهم

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