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تسجيل صوتي مسرب يكشف رهان أردوغان على عودة إخوان مصر

Time منذ 29 دقيقة
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تسجيل صوتي مسرب يكشف رهان أردوغان على عودة إخوان مصر

أنقرة (صدى):
كشف تسجيل صوتي مسرب عن رهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عودة الإخوان إلى حكم مصر «بقوة»عقب عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وذكرت تقارير أن هناك تسجيل لمكالمة هاتفية يتوقع فيها حسن دوغان رئيس مكتب أردوغان أن يؤدي هذا «عزل مرسي» إلى انفجار، وتغيير أكبر وأكثر ديناميكية في مصر في غضون 3 إلى 5 سنوات».

وأضافت التقارير أن المحادثة جرت في 4 يوليو 2013، أي بعد يوم واحد من عزل مرسي، الأمر الذي يؤكد الأهمية القصوى التي كان يوليها أردوغان وفريقه الحكومي حينها لما يجري في مصر، ومدى انشغاله بعودة الإخوان إلى الحكم.

وكان دوغان يتحدث خلال المكالمة إلى أسامة قطب، ابن شقيق سيد قطب أحد مؤسسي جماعة الإخوان، الذي كان على ما يبدو لديه إمكانية للوصول من دون عوائق إلى مكتب أردوغان.

وقارن دوغان خلال المكالمة بين إطاحة جماعة الإسلام السياسي التركية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وما حدث لجماعة الإخوان ومرسي في مصر،.

وأكد خلال المكالمة أن «جماعة الإخوان في مصر ستعود بقوة مثلما فعل الإسلاميون في عهد أردوغان بعد إطاحتهم ببضع سنوات».

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني ما تعرف تطوي لسانه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه وهي غبيه لذا الحد
abdul
هو فيرس مثله مثل غيره من الفيروسات الموسمية وينتقل من سقيم الي سليم مثل غيره ،كما ينتقل Middle East respiratory syndrome (MERS) او متلازمة تنفس الشرق الاوسطي بالملامسة والعطس والكحة عل السليم. السياسيون لهم مآرب أخري في ترويع المسالمين، منها القضاء علي كبار السّنّ - تحت غطاء البعبع اسمه كارونا - والتخلص من تكلفة علاجهم لطول اعمارهم وكذالك الاعلاميين. همهم تخويف الشعب واحكام قبضتهم علي الجميع. والمؤسف المشايخ أكلوا الطعمة وانهبلوا هم ايضا او اصبحوا متحالفين مع الساسة بقصدٍ في ترويع الاُمّة وزرع الهلوسة في نفوسهم. وهاهو الدراسات تأكّد ان كورونا ليس الا فيرس عاش بين ظهرانينا لسنين. فقط تحوّر كما يتحور ڤيرس الانفلوونزا كل سنة او كل ستة اشهر. بالنسبة للأخ اللي قال كولومبيا ارض المخدرات، لا يا اخي. هذه ليست مادلين او دولة كولومبيا. انها اقدم جامعة بحثيّة للدراسات العليا في نو يورك، ولها فروعها في ولايات اخري. عمرها اطول من عمر الولايات المتحدة بعشرين سنة. اي انشئت سنة ١٧٥٤ ولها باع طويل في علم الطب والصحة. لذا وجب التصحيح
مواطن عربي
كلبوخاان مصر عصية عليك وعلي الإخوان المتاسلمين مصر القوية بفضل الله ثم شعبها و جيشها. حفظ الله مصر وشعبها و جيشها وارضها
ابوبدر
انطلاق المرض منها وهي اول من يجد علاجه. معليش المرض هذا عبارة عن سخونة وبرد وكحة وعطاس. لكن ان العادي انه اقصى ما يتسبب بالتهاب السعب الهوائية ويتم معالجته بسهولة. حتى ان الاعشاب العادية تعالجه. ولكن ان يكون فتاك يودي للموت فهذا لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون فايرس عادي. وانا اعتقد بانه سلاح بيولوجي ولا يطلع عن ذلك. الله يحفظنا من شرهم

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