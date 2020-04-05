تسجيل صوتي مسرب يكشف رهان أردوغان على عودة إخوان مصر

أنقرة (صدى):

كشف تسجيل صوتي مسرب عن رهان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على عودة الإخوان إلى حكم مصر «بقوة»عقب عزل محمد مرسي في 3 يوليو 2013.

وذكرت تقارير أن هناك تسجيل لمكالمة هاتفية يتوقع فيها حسن دوغان رئيس مكتب أردوغان أن يؤدي هذا «عزل مرسي» إلى انفجار، وتغيير أكبر وأكثر ديناميكية في مصر في غضون 3 إلى 5 سنوات».

وأضافت التقارير أن المحادثة جرت في 4 يوليو 2013، أي بعد يوم واحد من عزل مرسي، الأمر الذي يؤكد الأهمية القصوى التي كان يوليها أردوغان وفريقه الحكومي حينها لما يجري في مصر، ومدى انشغاله بعودة الإخوان إلى الحكم.

وكان دوغان يتحدث خلال المكالمة إلى أسامة قطب، ابن شقيق سيد قطب أحد مؤسسي جماعة الإخوان، الذي كان على ما يبدو لديه إمكانية للوصول من دون عوائق إلى مكتب أردوغان.

وقارن دوغان خلال المكالمة بين إطاحة جماعة الإسلام السياسي التركية في أواخر التسعينيات من القرن الماضي، وما حدث لجماعة الإخوان ومرسي في مصر،.

وأكد خلال المكالمة أن «جماعة الإخوان في مصر ستعود بقوة مثلما فعل الإسلاميون في عهد أردوغان بعد إطاحتهم ببضع سنوات».