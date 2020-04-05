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الأعداد السابقة للصحيفة

مانشستر سيتي لن يطلب دفع أجور موظفيه‎

Time منذ ساعة
Views 1465
مانشستر سيتي لن يطلب دفع أجور موظفيه‎

وكالات (صدى):
أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موظفيه، اليوم الأحد، أنه لن يستخدم خطة الحكومة لدفع أجورهم أو يمنحهم إجازة خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن مانشستر سيتي، الذي تملكه مجموعة أبوظبي المتحدة المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول نادٍ في الدوري الممتاز يعلن عدم السير في هذا الاتجاه.

وتلقى الموظفون رسائل بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع للتأكيد على حماية وظائفهم.

وقال متحدث:“نؤكد بعد قرار من الرئيس خلدون المبارك والإدارة، الأسبوع الماضي، أن مانشستر سيتي لن يستغل خطة حكومة المملكة المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا“.

وأضاف:“نحن عازمون على حماية موظفينا ووظائفهم وأعمالهم وفي الوقت ذاته فعل ما يمكننا لدعم المجتمع في هذا الوقت الصعب على الجميع“.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يعني ما تعرف تطوي لسانه
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه هههههههههههههههههههههههه وهي غبيه لذا الحد
abdul
هو فيرس مثله مثل غيره من الفيروسات الموسمية وينتقل من سقيم الي سليم مثل غيره ،كما ينتقل Middle East respiratory syndrome (MERS) او متلازمة تنفس الشرق الاوسطي بالملامسة والعطس والكحة عل السليم. السياسيون لهم مآرب أخري في ترويع المسالمين، منها القضاء علي كبار السّنّ - تحت غطاء البعبع اسمه كارونا - والتخلص من تكلفة علاجهم لطول اعمارهم وكذالك الاعلاميين. همهم تخويف الشعب واحكام قبضتهم علي الجميع. والمؤسف المشايخ أكلوا الطعمة وانهبلوا هم ايضا او اصبحوا متحالفين مع الساسة بقصدٍ في ترويع الاُمّة وزرع الهلوسة في نفوسهم. وهاهو الدراسات تأكّد ان كورونا ليس الا فيرس عاش بين ظهرانينا لسنين. فقط تحوّر كما يتحور ڤيرس الانفلوونزا كل سنة او كل ستة اشهر. بالنسبة للأخ اللي قال كولومبيا ارض المخدرات، لا يا اخي. هذه ليست مادلين او دولة كولومبيا. انها اقدم جامعة بحثيّة للدراسات العليا في نو يورك، ولها فروعها في ولايات اخري. عمرها اطول من عمر الولايات المتحدة بعشرين سنة. اي انشئت سنة ١٧٥٤ ولها باع طويل في علم الطب والصحة. لذا وجب التصحيح
مواطن عربي
كلبوخاان مصر عصية عليك وعلي الإخوان المتاسلمين مصر القوية بفضل الله ثم شعبها و جيشها. حفظ الله مصر وشعبها و جيشها وارضها
ابوبدر
انطلاق المرض منها وهي اول من يجد علاجه. معليش المرض هذا عبارة عن سخونة وبرد وكحة وعطاس. لكن ان العادي انه اقصى ما يتسبب بالتهاب السعب الهوائية ويتم معالجته بسهولة. حتى ان الاعشاب العادية تعالجه. ولكن ان يكون فتاك يودي للموت فهذا لا يمكن باي حال من الاحوال ان يكون فايرس عادي. وانا اعتقد بانه سلاح بيولوجي ولا يطلع عن ذلك. الله يحفظنا من شرهم

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