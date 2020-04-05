مانشستر سيتي لن يطلب دفع أجور موظفيه‎

وكالات (صدى):

أعلن مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم موظفيه، اليوم الأحد، أنه لن يستخدم خطة الحكومة لدفع أجورهم أو يمنحهم إجازة خلال فترة التوقف بسبب تفشي فيروس كورونا.

ويذكر أن مانشستر سيتي، الذي تملكه مجموعة أبوظبي المتحدة المملوكة للشيخ منصور بن زايد آل نهيان، أول نادٍ في الدوري الممتاز يعلن عدم السير في هذا الاتجاه.

وتلقى الموظفون رسائل بريد إلكتروني خلال عطلة نهاية الأسبوع للتأكيد على حماية وظائفهم.

وقال متحدث:“نؤكد بعد قرار من الرئيس خلدون المبارك والإدارة، الأسبوع الماضي، أن مانشستر سيتي لن يستغل خطة حكومة المملكة المتحدة خلال أزمة فيروس كورونا“.

وأضاف:“نحن عازمون على حماية موظفينا ووظائفهم وأعمالهم وفي الوقت ذاته فعل ما يمكننا لدعم المجتمع في هذا الوقت الصعب على الجميع“.