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الأعداد السابقة للصحيفة

توضيح بشأن لقب "الأجرب" في أسرة "آل سعود"

Time منذ 25 دقيقة
Views 1859
توضيح بشأن لقب "الأجرب" في أسرة "آل سعود"

نايف السالم (صدى):
لُقّب الإمام تركي بن عبدالله مؤسس السعودية الثانية، بلقب "الأجرب"، ولايوجد في أسرة آل سعود من لقبه السيف الأجرب.

وأوضح حساب تاريخ آل سعود، أن الأجرب هو لقب سيف الإمام تركي بن عبدالله مؤسس السعودية الثانية، حيث قال فيه بعد أن طرد الدولة العثمانية من نجد عام 1240هـ/1824م:

ولا سلت عن من قال لي لا تزرى

حطيت الأجرب لي خويٍ مباري

نعم الصديق ليا صطا هم جرى

يودع مناعير النشاما حباري

وأضاف: " السيف الأجرب موجود في السعودية لدى الملك سلمان حفظه الله، وأما كيف وصل السيف للبحرين فكان بسبب إهداء الإمام سعود بن فيصل إلى آل خليفة الكرام وذلك بعد معركة جودة عام 1287هـ/1870م، وبعد مرور 140 عام وعندما زار الملك عبدالله البحرين في1431هـ/2010م تم أرجاع السيف الأجرب للسعودية ".

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
علما باني لم اشاهد المقطع بس مادامها تسب الحومه وتتحدى اقترح . تعلقونها من كراعينها في الاشاره من الصباح حتى موعد الحظر وسلامتكم
abdul
حظر كلّي ؟ باين الفلورايد المحلّل بالمياه شغّال علي وُدنُو.
عبدالعزيز
قطر عاقه وطلعت من الاسره الخليجيه والمثل يقول طبخن طبختيه يالرفلا كوليه
البرفسور حنس
يشهد الله ما همني الفاروس ولا الموت..فهذه الدنيا دار شقاء.. كل همي وغمي أن القا ربي وأنا مقصر بحقه ....فمن راح منها يستحيل ان يعود... اللهم ارحمنا وادخلنا جنة نعيم..
البرفسور حنس
الرياض ٨ مليون... من وين ياكلون ويشربون لن يكفيهم ربع مليون عامل توصيل... هناك مرضى تحتاج مراجعات هناك احتياجات اساسيات للحياة من ملابس وووو...الخ هذا رأيي...

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