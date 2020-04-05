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800 مليار دولار خسائر للاقتصاد الأمريكي (فيديو) 

Time منذ 14 دقيقة
Views 1280
800 مليار دولار خسائر للاقتصاد الأمريكي (فيديو) 

واشنطن (صدى):
كبد فيروس كورونا المستجد الاقتصاد الأميركي خسائر بنحو 800 مليار دولار حتى الآن وقد تتجاوز حاجز 2 تريليون دولار.

ويبدو أن خسائر دونالد ترمب تتراكم يومًا بعد يوم. ففنادقه المقفلة تتكبد خسائر يومية تقدر بنحو مليون دولار، وقد اضطر إلى تسريح 500 موظف في مؤسساته وشركاته العقارية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض الإغلاق التام على المؤسسات الأميركية، في سياق مكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، لا شك في أنه كان يدرك أن هذا القرار سيطال فنادقه أيضا، التي أقفلت أبوابها.

 ويعد كورونا ثقيل الكلفة على ترمب، سياسيًا واقتصاديًا أيضًا، لأنه يكبده خسائر فادحة تتجاوز مليون دولار من العائدات اليومية.

ونسبت إلى أحد موظفي فندق ترمب الدولي قوله إن الفندق في واشنطن استقبل في يوم واحد في مارس 11 ضيفًا فقط، يقيمون في فندق مؤلف من 263 غرفة.

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أحدث التعليقات

❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
علما باني لم اشاهد المقطع بس مادامها تسب الحومه وتتحدى اقترح . تعلقونها من كراعينها في الاشاره من الصباح حتى موعد الحظر وسلامتكم
abdul
حظر كلّي ؟ باين الفلورايد المحلّل بالمياه شغّال علي وُدنُو.
عبدالعزيز
قطر عاقه وطلعت من الاسره الخليجيه والمثل يقول طبخن طبختيه يالرفلا كوليه
البرفسور حنس
يشهد الله ما همني الفاروس ولا الموت..فهذه الدنيا دار شقاء.. كل همي وغمي أن القا ربي وأنا مقصر بحقه ....فمن راح منها يستحيل ان يعود... اللهم ارحمنا وادخلنا جنة نعيم..
البرفسور حنس
الرياض ٨ مليون... من وين ياكلون ويشربون لن يكفيهم ربع مليون عامل توصيل... هناك مرضى تحتاج مراجعات هناك احتياجات اساسيات للحياة من ملابس وووو...الخ هذا رأيي...

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