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الأعداد السابقة للصحيفة

"الصحة" تنشر مقطع فيديو ضمن حملة "عاذرينكم"

Time منذ ساعة
Views 1517
"الصحة" تنشر مقطع فيديو ضمن حملة "عاذرينكم"

الرياض (صدى):
نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية " عش بصحة " في تويتر [email protected] ، مقطع فيديو توعوي للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) والحد من انتشاره ، ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها " الصحة " مؤخراً بالشراكة مع شركة "سابك " تحت شعار "عاذرينكم " تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم" حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد ( كوفيد 19 ) والحد من انتشاره .

وتضمن مقطع الفيديو أبيات شعرية مؤثرة ومعبرة تقول :

بركم يا عيالنا قول وفعايل .... وبعدكم خير لنا وخوف علينا

عاذرينكم في الوصل والشك زايل .... الوطن هذا لنا ومنا وفينا

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أحدث التعليقات

عبدالعزيز
قطر عاقه وطلعت من الاسره الخليجيه والمثل يقول طبخن طبختيه يالرفلا كوليه
البرفسور حنس
يشهد الله ما همني الفاروس ولا الموت..فهذه الدنيا دار شقاء.. كل همي وغمي أن القا ربي وأنا مقصر بحقه ....فمن راح منها يستحيل ان يعود... اللهم ارحمنا وادخلنا جنة نعيم..
البرفسور حنس
الرياض ٨ مليون... من وين ياكلون ويشربون لن يكفيهم ربع مليون عامل توصيل... هناك مرضى تحتاج مراجعات هناك احتياجات اساسيات للحياة من ملابس وووو...الخ هذا رأيي...
الملل
مافيه فايده اذا البضاعه معفنه
ابو شبيب
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناتة و والدينا وجميع موتى المسلمين سبحان الحي الذي لا يموت

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