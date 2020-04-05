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فن وثقافة
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شمس: لافائدة من العيون إذا كان القلب أعمى
منذ ساعة
1351
2
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أحدث التعليقات
عبدالعزيز
قطر عاقه وطلعت من الاسره الخليجيه والمثل يقول طبخن طبختيه يالرفلا كوليه
البرفسور حنس
يشهد الله ما همني الفاروس ولا الموت..فهذه الدنيا دار شقاء.. كل همي وغمي أن القا ربي وأنا مقصر بحقه ....فمن راح منها يستحيل ان يعود... اللهم ارحمنا وادخلنا جنة نعيم..
البرفسور حنس
الرياض ٨ مليون... من وين ياكلون ويشربون لن يكفيهم ربع مليون عامل توصيل... هناك مرضى تحتاج مراجعات هناك احتياجات اساسيات للحياة من ملابس وووو...الخ هذا رأيي...
الملل
مافيه فايده اذا البضاعه معفنه
ابو شبيب
رحمهم الله واسكنهم فسيح جناتة و والدينا وجميع موتى المسلمين سبحان الحي الذي لا يموت
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