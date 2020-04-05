"التدريب التقني" يكشف عن آلية تقويم الاختبارات النهائية بالمنشآت التدريبية

الرياض (صدى):

أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في بيان لها استمرار تطبيق التدرب عن بعد للمتدربين والمتدربات بكافة الكليات التقنية، والكليات التقنية العالمية، والمعاهد الثانوية الصناعية، ومعاهد العمارة والتشييد، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والمعاهد الأهلية العليا، حتى نهاية الفصل التدريبي الحالي، وإعفاء جميع المتدربين والمتدربات من الحرمان لكل مقررات هذا الفصل التدريبي دون أية شروط.

وأشار المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد العتيبي إلى صدور توجيهات معالي محافظ المؤسسة الدكتور أحمد بن فهد الفهيد بتطبيق آلية تقويم الاختبارات النهائية مع ضمان العدالة في عملية التقويم للاختبارات، بما يحقق أولاً مصلحة المتدربين والمتدربات، موضحاً أنه سيتم اعتماد المؤسسة زيادة الـدرجات المخصصة للأعمال الفصلية للمقرر التدريبي بحيث تكون (80 ) درجة من إجمالي الدرجة الكلية و(20) للتقويم النهائي.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة أن تنفيذ التقويم النهائي في جميع المنشآت التدريبية سيتم في وقته المقرر له في التقويم التدريبي المعتمد في 3 /9/ 1441هـ، موضحاً أن أدوات التقويم النهائي ستشمل درجة اختبار الفترة الأولى من الفصل، والاختبارات القصيرة والمتنوعة، والواجبات والتمارين، والحضور والمشاركة، وأي أنشطة تدريبية قدمها المتدرب، إضافة إلى الاختبارات الشفهية باستخدام أنظمة التدريب الإلكترونية، والمشاريع والعروض التقديمية، والتقارير والبحوث.

وبشأن إمكانية حذف المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي الحالي أكد العتيبي إتاحة المؤسسة لخيار حذف المتدربين والمتدربات لعدد من المقررات التدريبية أو الانسحاب من الفصل التدريبي في المنشآت التدريبية وذلك حتى يوم الخميس 30/ 8/ 1441 هـ، الموافق 23/ 4/ 2020 م، ولا يحتسب ذلك من رصيد المتدرب أو المتدربة، موضحاً في الوقت ذاته أن المعدل التراكمي لهذا الفصل التدريبي لا يدخل في احتساب الإنذار لجميع المتدربين والمتدربات.

يذكر أن المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عملت منذ بدء قرار تعليق التدريب بالمنشآت التدريبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا الجديد على تقديم البرامج التدريبية بمختلف المنشآت التدريبية عن بعد ،وذلك عبر منصات التدرب الإلكتروني، حيث تجاوز عدد الفصول الافتراضية المنفذة حتى الآن ( 72.500 ) فصل، ويبلغ عدد الحضور اليومي من المتدربين للمحاضرات حوالي ( 121.700 ) متدرب ومتدربة، كما يبلغ عدد المستخدمين النشطين للمنصات (201.569) متدرباً ومتدربة.