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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. الملك عبدالله في لحظة طمأنينة وخشوع

Time منذ 25 دقيقة
Views 1484
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شاهد.. الملك عبدالله في لحظة طمأنينة وخشوع

عادل الحربي (صدى):
وثّقت صورة قديمة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، في لحظات تضرُّع إلى الله.

وأوضحت الصورة، قيام الملك عبدالله "رحمه الله" بالدعاء إلى الله في لحظة طمأنينة وسكينة وخشوع.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العتيبيه
كانت احدى النساء اجدها في كل مناسبه تنتقد هيئة الترفيه والحفلات وووو الخ وكأنها داعية عصرها وزمانها والله ثم والله ان ابناءها حراميه متعاطين مخدرات وسمرمديه في الشوارع ولا يعرفو طريق بيت الله ولا فرض وأذا نصحناها قالت بكره نزوجهم ويعقلون قاتلكم الله ايه المتناقضون المتخلفون تأمرون بالمعروف وتنسون انفسهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحنش شارد بروحه والله لو انت في الصين كان غديت من صيد امس
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه

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