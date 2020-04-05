شاهد.. الملك عبدالله في لحظة طمأنينة وخشوع

عادل الحربي (صدى):

وثّقت صورة قديمة، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله"، في لحظات تضرُّع إلى الله.

وأوضحت الصورة، قيام الملك عبدالله "رحمه الله" بالدعاء إلى الله في لحظة طمأنينة وسكينة وخشوع.