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الأعداد السابقة للصحيفة

مطالبات بحظر كلي في المملكة لمواجهة الوباء القاتل 

Time منذ 15 دقيقة
Views 1487
مطالبات بحظر كلي في المملكة لمواجهة الوباء القاتل 

عادل الحربي (صدى):
تزايدت المطالبات من قبل المواطنين لتطبيق حظر كلى بجميع مناطق المملكة بسبب ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.

وأطلق مواطنون هاشتاجا بعنوان " حظر كلى " لمطالبة السلطات والجهات المعنية وأصحاب القرار بتطبيق الحظر الكلي بالمملكة للحد من انتشار الفيروس القاتل حتي وصل لترند " تويتر ".

وعبر مواطنون عن غضبهم واستيائهم من الازدحام الحاصل أمام المحلات خلال الفترة التي تسبق منع التجول بساعات، حيث أن الازدحام قد يؤدي إلى انتقال العدوي بين هؤلاء الأشخاص.  

وأثار الهاشتاج انتشارا وتداولا واسعا بين منصات التواصل الاجتماعي، حيث انهالت التعليقات عليه وجاءت كالتالي:" رغم كونه قرار موجع لكنه فعال لأن بعض العقليات لا يمكنها تفهم حجم الأزمة التي نعيشها، بعض العمالة مخالفين في مكة بالرغم من حظر كامل في الأحياء المحظورة ".

وتضمنت التعليقات أيضا:" يجب على الجهات المختصة عدم التهاون وأتمنى أي مقيم يخالف تعليمات سيدي خادم الحرمين أن يتم ترحيله إلى بلاده فوراً ونريد تطهير المملكة من هؤلاء المخالفين ".

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
حسبي الله ونعم الوكيل فيه حسبي الله ونعم الوكيل فيه
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العتيبيه
كانت احدى النساء اجدها في كل مناسبه تنتقد هيئة الترفيه والحفلات وووو الخ وكأنها داعية عصرها وزمانها والله ثم والله ان ابناءها حراميه متعاطين مخدرات وسمرمديه في الشوارع ولا يعرفو طريق بيت الله ولا فرض وأذا نصحناها قالت بكره نزوجهم ويعقلون قاتلكم الله ايه المتناقضون المتخلفون تأمرون بالمعروف وتنسون انفسهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحنش شارد بروحه والله لو انت في الصين كان غديت من صيد امس
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه

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