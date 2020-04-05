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بالفيديو.. "الحج" تُشرف على مغادرة 366 معتمرا من الجنسية التركية

Time منذ ساعة
Views 1660
بالفيديو.. "الحج" تُشرف على مغادرة 366 معتمرا من الجنسية التركية

الرياض (صدى):
أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (366) معتمراً من الجنسية التركية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وشركة تسهيل وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للحضور الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين خلال الفترة و تأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين, إضافة إلى ذلك جرى تقديم هدايا عينية للمعتمرين بالتنسيق مع القطاع الثالث ممثلًا في جمعية هدية الحاج والمعتمر بمكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العتيبيه
كانت احدى النساء اجدها في كل مناسبه تنتقد هيئة الترفيه والحفلات وووو الخ وكأنها داعية عصرها وزمانها والله ثم والله ان ابناءها حراميه متعاطين مخدرات وسمرمديه في الشوارع ولا يعرفو طريق بيت الله ولا فرض وأذا نصحناها قالت بكره نزوجهم ويعقلون قاتلكم الله ايه المتناقضون المتخلفون تأمرون بالمعروف وتنسون انفسهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحنش شارد بروحه والله لو انت في الصين كان غديت من صيد امس
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
هههههههههههههههههههههههه
العتيبيه
اللهم شل اركانهم وجمد الدماء في عروقهم وأجعل نهايتهم مزرية هم وأمثالهم من الكاءنات الحية التي تعيش بيننا وتروع الامنين اللهم اجعلهم يتمنون الموت ولا يجدوه هم ومنهم على شاكلتهم

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