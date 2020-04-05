75 ألف دولار مكافأة من آبل بعد اكتشاف ثغرة في آيفون

وكالات (صدى):

قررت شركة آبل الأمريكية منح قرصانًا إلكترونيًا مكافأة قدرها 75 ألف دولار، بعدما تمكن من اكتشاف ثغرة مكنته من الوصول إلى كاميرات هاتف آيفون وأجهزة ماك.

وكان الباحث الأمني والمسؤول السابق في شركة “أمازون”، راين بيكرين قد كشف أنه عثر على 7 نقاط ضعف داخل متصفح سفاري الذي تعتمده آبل في أجهزتها.

وقال بيكرين إن ثلاثة من هذه النقاط يمكن استعمالها للاستيلاء على الكاميرا وسجل الصور والفيديوهات التي التقطتها في هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب والتنصت على أصحابها.

وأضاف : لا يحتاج الاختراق سوى أن يزور صاحب الهاتف (الضحية) موقعًا خبيثًا، بحيث يمكن لهؤلاء المسؤولين عن هذا الموقع النفاذ بعد ذلك إلى كاميرا جهاز آبل، خاصة إذا كان فيه تطبيق مكالمات الفيديو، مثل زووم الذي يواجه حاليًا شكاوى بشأن انتهاك الخصوصية.