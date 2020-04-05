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75 ألف دولار مكافأة من آبل بعد اكتشاف ثغرة في آيفون

Time منذ ساعة
Views 1633
75 ألف دولار مكافأة من آبل بعد اكتشاف ثغرة في آيفون

وكالات (صدى):
قررت شركة آبل الأمريكية منح قرصانًا إلكترونيًا مكافأة قدرها 75 ألف دولار، بعدما تمكن من اكتشاف ثغرة مكنته من الوصول إلى كاميرات هاتف آيفون وأجهزة ماك.

وكان الباحث الأمني والمسؤول السابق في شركة “أمازون”، راين بيكرين قد كشف أنه عثر على 7 نقاط ضعف داخل متصفح سفاري الذي تعتمده آبل في أجهزتها.

وقال بيكرين إن ثلاثة من هذه النقاط يمكن استعمالها للاستيلاء على الكاميرا وسجل الصور والفيديوهات التي التقطتها في هواتف آيفون وأجهزة الحاسوب والتنصت على أصحابها.

وأضاف : لا يحتاج الاختراق سوى أن يزور صاحب الهاتف (الضحية) موقعًا خبيثًا، بحيث يمكن لهؤلاء المسؤولين عن هذا الموقع النفاذ بعد ذلك إلى كاميرا جهاز آبل، خاصة إذا كان فيه تطبيق مكالمات الفيديو، مثل زووم الذي يواجه حاليًا شكاوى بشأن انتهاك الخصوصية.

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
العتيبيه
كانت احدى النساء اجدها في كل مناسبه تنتقد هيئة الترفيه والحفلات وووو الخ وكأنها داعية عصرها وزمانها والله ثم والله ان ابناءها حراميه متعاطين مخدرات وسمرمديه في الشوارع ولا يعرفو طريق بيت الله ولا فرض وأذا نصحناها قالت بكره نزوجهم ويعقلون قاتلكم الله ايه المتناقضون المتخلفون تأمرون بالمعروف وتنسون انفسهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
QLQ
... الثقافة معدومة
العتيبية
سبحان الله اتت قضيتها مع اغلاق الحدود والمطارات يعني من تعاون معها ليس لديه مفر ولن يستطيع مغادرة البلد يعني راحو في خرايطها

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