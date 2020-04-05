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الأعداد السابقة للصحيفة

نظرة حالمة من ملكة جمال سوريا ياسمين هواري

Time منذ ساعتين
Views 2446
Comment 4
نظرة حالمة من ملكة جمال سوريا ياسمين هواري
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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
QLQ
... الثقافة معدومة
العتيبية
سبحان الله اتت قضيتها مع اغلاق الحدود والمطارات يعني من تعاون معها ليس لديه مفر ولن يستطيع مغادرة البلد يعني راحو في خرايطها
QLQ
... دفعو الباصق قيمه التلفيات
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الحمد لله والشكر لله الناس غزلوا

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