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وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة الجميل الدولية

Time منذ 20 دقيقة
Views 1277
وظائف إدارية وفنية شاغرة في شركة الجميل الدولية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة الجميل الدولية عن توفر وظائف إدارية شاغرة للعمل في جدة ومكة المكرمة بمسمى وظيفي " فني صيانة ومدير تكنولوجيا المعلومات "؛ مشترطة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: فني الصيانة (الكهربائية / الميكانيكية): خبرة في بيئة إنتاج المشروبات الغازية أمر لا بد منه، كهربائي معتمد – لحام – مهندس البخار الفئة الخامسة، خبرة لا تقل عن سنة في الصيانة الوقائية، إجادة اللغة الإنجليزية.

ويجب أن تمتلك شهادة مهندس التشغيل أو شهادة عامل التبريد

أكثر من 3 سنوات من الخبرة في الصيانة على معدات التعبئة والمعالجة والمرافق الآلية، كما يتقن استخدام أجهزة الكمبيوتر والبرامج المرتبطة بها لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها (Siemens ، Allan Bradley ، B&R).

وأكدت على أن يكون لديه خبرة في قراءة مخططات الأنابيب والأجهزة ، الرسوم البيانية ذات الخط الواحد ، رسومات التجميع ، المخططات (الهوائية ، الهيدروليكية ، الكهربائية) ، برامج PLC و HMI ، وإجراء فحوصات الإدخال؛ بينما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنـــــــــا .

وقالت الشركة، أنها تحتاج إلى مدير تكنولوجيا المعلومات: درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو ما شابه ذلك، 5 سنوات من الخبرة في الإدارة العليا في جميع مراحل عمليات الكمبيوتر.

خبرة في التخطيط والتنفيذ الاستراتيجي، وخبرة في تحديد أهداف القسم وتوصيل هذه الأهداف عبر الشركة والتأكد من تحقيقها.

وشددت على الإلمام ببنية مؤسسة تكنولوجيا المعلومات.

الإلمام بـ Microsoft Dynmics، خبرة الامتثال القانوني والأخلاقي خاصة فيما يتعلق بعقود المورد / البائع وإدارة مخاطر المعلومات، خبرة مثبتة كمدير لتكنولوجيا المعلومات أو دور قيادي مماثل؛ فيما التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي من هنــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نزل أمره من السماء من احكم الحاكمين ويرتفع بأمره وهو أرحم الراحمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نزل أمره من السماء من احكم الحاكمين ويرتفع بأمره وهو أرحم الراحمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نزل أمره من السماء من احكم الحاكمين ويرتفع بأمره وهو أرحم الراحمين
واضح*** وصريح***
لاهنت أخونا عدو الخونه، يسلم الفكر،وتسلم الأنامل،، البعض من الوافدين،الله يكفينا شرهم وأذاهم:- ونسبه منهم ناكرين الخير والمعروف،، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته # # # وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين

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