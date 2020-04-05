مدرب شيفيلد يونايتد يُقدم اقتراحًا لاستكمال الدوري

وكالات (صدى):

قدم كريس وايلدر المدير الفني لنادي شيفيلد يونايتد، حلًا لاستئناف نشاط الدوري الانجليزي، وذلك بغياب الحضور الجماهيري الأمر الذي سيُساعد من رفع الحالة المعنوية في البلاد بحسب تعبيره.

وصرح مدرب شيفيلد: " لاعبو كرة القدم أقوياء، وجسديًا لديهم القدرة على لعب مباراتين في الأسبوع"؛ متابعًا: " علينا أنّ نفعل ما نحتاج إليه عندما يكون الوقت مناسبًا وآمنًا لاستعادة الموسم وإنهائه بنزاهة " .

وأضاف: " إذا كان يجب علينا خوض البطولة خلف أبواب مغلقة، فسنلعب خلف أبواب مغلقة (دون حضور جماهيري)، أعتقد أنّ ذلك جيدًا "؛ مستطردًا: " الجميع يتحدث عن الحالة المعنوية للبلاد، وأنّ الأمور ليست على ما يرُام، ولكن انا متأكد أنّ عودة كرة القدم وظهورها على التلفزيون مرة أخرى، سوف تساعد في رفع الحالة المعنوية لعدد هائل من الناس" .

وتابع:" نحن مُستعدون، وجاهزون للعب عندما يتم استئناف المُسابقة، لدينا برامج تدريبية فردية لكل للاعب "؛ مواصلًا: " اللاعبون سيكونون على ما يرام، عند عودة كرة القدم مرة أخرى، وسيريدون العودة للعب في أقرب وقت ممكن؛ علينا فقط العودة سريعًا، وتنظيم أنفسنا وأنّ نبذل قصارى جهدنا " .