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مدرب شيفيلد يونايتد يُقدم اقتراحًا لاستكمال الدوري

Time منذ 51 دقيقة
Views 1477
مدرب شيفيلد يونايتد يُقدم اقتراحًا لاستكمال الدوري

وكالات (صدى):
قدم كريس وايلدر المدير الفني لنادي شيفيلد يونايتد، حلًا لاستئناف نشاط الدوري الانجليزي، وذلك بغياب الحضور الجماهيري الأمر الذي سيُساعد من رفع الحالة المعنوية في البلاد بحسب تعبيره.

وصرح مدرب شيفيلد: " لاعبو كرة القدم أقوياء، وجسديًا لديهم القدرة على لعب مباراتين في الأسبوع"؛ متابعًا: " علينا أنّ نفعل ما نحتاج إليه عندما يكون الوقت مناسبًا وآمنًا لاستعادة الموسم وإنهائه بنزاهة " .

وأضاف: " إذا كان يجب علينا خوض البطولة خلف أبواب مغلقة، فسنلعب خلف أبواب مغلقة (دون حضور جماهيري)، أعتقد أنّ ذلك جيدًا "؛ مستطردًا: " الجميع يتحدث عن الحالة المعنوية للبلاد، وأنّ الأمور ليست على ما يرُام، ولكن انا متأكد أنّ عودة كرة القدم وظهورها على التلفزيون مرة أخرى، سوف تساعد في رفع الحالة المعنوية لعدد هائل من الناس" .

وتابع:" نحن مُستعدون، وجاهزون للعب عندما يتم استئناف المُسابقة، لدينا برامج تدريبية فردية لكل للاعب "؛ مواصلًا: " اللاعبون سيكونون على ما يرام، عند عودة كرة القدم مرة أخرى، وسيريدون العودة للعب في أقرب وقت ممكن؛ علينا فقط العودة سريعًا، وتنظيم أنفسنا وأنّ نبذل قصارى جهدنا " .

 

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نزل أمره من السماء من احكم الحاكمين ويرتفع بأمره وهو أرحم الراحمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نزل أمره من السماء من احكم الحاكمين ويرتفع بأمره وهو أرحم الراحمين
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
نزل أمره من السماء من احكم الحاكمين ويرتفع بأمره وهو أرحم الراحمين
واضح*** وصريح***
لاهنت أخونا عدو الخونه، يسلم الفكر،وتسلم الأنامل،، البعض من الوافدين،الله يكفينا شرهم وأذاهم:- ونسبه منهم ناكرين الخير والمعروف،، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته # # # وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
اللهم ردنا إليك رداً جميلاً يارب العالمين

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