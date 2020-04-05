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الأعداد السابقة للصحيفة

إيداع 446 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

Time منذ 11 دقيقة
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إيداع 446 مليون ريال في حسابات المستفيدين من برنامج إعانة الباحثين عن عمل

الرياض (صدى):
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" اليوم 445.9 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 294 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر مارس 2020م.

وكشف "هدف"، أن عدد المستفيدين من إعانة البحث عن عمل بلغ 156,449 مستفيداً ومستفيدة، بينما بلغ أعداد المستفيدين من برنامج إعانة صعوبة الحصول على عمل 137,893 مستفيداً ومستفيدةً.

وبين أن عدد من التحقوا بسوق العمل في القطاع الخاص من مستفيدي برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل لشهر مارس، بلغ 6,770 مستفيداً ومستفيدةً منهم 4,136 إناث و2,634 ذكور.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي إعانة البحث عن عمل، وإعانة صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقاً من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعماً لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص "هدف" على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
الله يرحمهم .. آمين ...
عدو الخونة
*تصحيح ايضا بينما يماني تعني جهة اليمين من مغرب الشمس الى مشرقها ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما اتاه وفد اليمن وهو في المدينة المنورة
زائر
إذا لم يكن هناك متابعة جادة وقوية وحازمة وتكاتف من أبناء الوطن في الحفاظ على بلدهم بالإبلاغ عن المخالفات والأمر المريب وعقوبات صارمة تصل للقتل والقطع والجلد والإبعاد وعدم دخول البلد ... والعقوبات الكبري يجب أن تطبق بحق بعض السعوديين الخونة من التستر على الأجانب والواسطات لهم فهؤلاء بحق يستحقون سحب جنسياتهم ونفيهم من البلد حتى وإن كانوا من أبناء البلد الأصليين ..... فهذه بلدنا نرى الأجانب خاصة العرب يتآمرون علينا كل يوم ويريدون إسقاط دولتنا وضياع بلادنا وتقسيم ثرواتها عليهم وبعضنا يساعدهم يالتستر عليهم وتمكينهم من البلد وتعريفهم بأسراره .. جاء دور المواطن الحقيقي في تقديم مصلحة الوطن قبل كل شيء وسنرى بلدنا ينهض بقوة ويقف أمام المخططات الأجنبية والعربية في سبيل تدميره .. بدأت الصحوة في بلادنا فأخذناها كلها الطيب والسيء فنسمع دائما أخوك المسلم ولم نعلم أن هناك أجندة تحاك للبلاد حتى من بعض أبنائه فكانت من إفرازاتها ظهور الشللية من الإخونج الباحثين عن السلطة والمال ثم تلاها إغراق بلادنا بالعمالة أكثرها لصوص ومجرمين نتج عنها التأثير على ديننا وسلوكنا واقتصدنا وامتلاء أسواقنا بوابل من البضائع الفاسدة .... أيها السعوديون لا تنهض الأمة إلا برجالها فأنتم مستهدفون في دينكم وفي دولتكم وفي اقتصادكم وفي أخلاقياتكم آن لكم الوقوف صفا واحدا مع دولتكم ضد كل ساقط فلقد رأيتم كيف ضحت دولتكم من أجلكم ألا يكون في وجوهنا حمرة خجل بعد اليوم بعدم السكوت عن أي مخالفة مهما كانت كبيرة أو صغيرة
البرفسور حنس
🤣🤣🤣🤣... شر البليه ما يضحك...

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