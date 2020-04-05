"العامة للحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام كميات القمح المحلي للموسم الثاني

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام حيث تم تفعيل منصة محصولي عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية والتي تمكن المزارع اختيار حزم من الخدمات عن طريق المنصة مثل اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولاً إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.
وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية لتحقيق المزيد من التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المزارعين المسجلين للتوريد هذا العام، حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد (3120) مزارع مقابل عدد (2764) مزارع تم تسجيلهم الموسم الماضي بزيادة (12.2%).
وستقوم المؤسسة من خلال خدماتها المتاحة عبر منصة محصولي بتوجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المسجلين متضمنة معلومات بيانات الدخول على الرابط التالي:هنا.