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الأعداد السابقة للصحيفة

"العامة للحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام كميات القمح المحلي للموسم الثاني

Time منذ 37 دقيقة
Views 1332
"العامة للحبوب" تعلن جاهزيتها لبدء موسم استلام كميات القمح المحلي للموسم الثاني

الرياض (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب أنه بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25/2/1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء والمتضمن تكليف المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتار، وذلك لمدة (5) سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى عن بدء موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1441/1442هـ) من خلال منصة محصولي على موقع المؤسسة الإلكتروني اعتباراً من اليوم الاحد 12 شعبان 1441هـ الموافق 5 إبريل 2020م.

وأوضح معالي محافظ المؤسسة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس جاهزية المؤسسة وفروعها المحددة لبدء إجراءات الاستلام حيث تم تفعيل منصة محصولي عبر بوابة المؤسسة الإلكترونية والتي تمكن المزارع اختيار حزم من الخدمات عن طريق المنصة مثل اختيار مقر التوريد وحجز المواعيد والاستعلام عن تفاصيل الشحنات المستلمة إضافة إلى تمكين المزارع من إدخال الحساب البنكي لأغراض الصرف ووصولاً إلى إيداع مستحقات المزارع المالية والتي ستتم فور إقفال الحساب بعد اكتمال التوريد دون الحاجة للحضور إلى فروع المؤسسة.

وحرصت المؤسسة هذا الموسم على تطوير خدماتها الإلكترونية لتحقيق المزيد من التسهيلات للمزارعين في جميع مناطق المملكة خاصة مع الارتفاع الملحوظ في أعداد المزارعين المسجلين للتوريد هذا العام، حيث بلغ عدد المزارعين الذين تم تسجيلهم من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد (3120) مزارع مقابل عدد (2764) مزارع تم تسجيلهم الموسم الماضي بزيادة (12.2%).

وستقوم المؤسسة من خلال خدماتها المتاحة عبر منصة محصولي بتوجيه رسالة نصية لكافة المزارعين المسجلين متضمنة معلومات بيانات الدخول على الرابط التالي:هنا.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
الله يرحمهم .. آمين ...
عدو الخونة
*تصحيح ايضا بينما يماني تعني جهة اليمين من مغرب الشمس الى مشرقها ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما اتاه وفد اليمن وهو في المدينة المنورة
زائر
إذا لم يكن هناك متابعة جادة وقوية وحازمة وتكاتف من أبناء الوطن في الحفاظ على بلدهم بالإبلاغ عن المخالفات والأمر المريب وعقوبات صارمة تصل للقتل والقطع والجلد والإبعاد وعدم دخول البلد ... والعقوبات الكبري يجب أن تطبق بحق بعض السعوديين الخونة من التستر على الأجانب والواسطات لهم فهؤلاء بحق يستحقون سحب جنسياتهم ونفيهم من البلد حتى وإن كانوا من أبناء البلد الأصليين ..... فهذه بلدنا نرى الأجانب خاصة العرب يتآمرون علينا كل يوم ويريدون إسقاط دولتنا وضياع بلادنا وتقسيم ثرواتها عليهم وبعضنا يساعدهم يالتستر عليهم وتمكينهم من البلد وتعريفهم بأسراره .. جاء دور المواطن الحقيقي في تقديم مصلحة الوطن قبل كل شيء وسنرى بلدنا ينهض بقوة ويقف أمام المخططات الأجنبية والعربية في سبيل تدميره .. بدأت الصحوة في بلادنا فأخذناها كلها الطيب والسيء فنسمع دائما أخوك المسلم ولم نعلم أن هناك أجندة تحاك للبلاد حتى من بعض أبنائه فكانت من إفرازاتها ظهور الشللية من الإخونج الباحثين عن السلطة والمال ثم تلاها إغراق بلادنا بالعمالة أكثرها لصوص ومجرمين نتج عنها التأثير على ديننا وسلوكنا واقتصدنا وامتلاء أسواقنا بوابل من البضائع الفاسدة .... أيها السعوديون لا تنهض الأمة إلا برجالها فأنتم مستهدفون في دينكم وفي دولتكم وفي اقتصادكم وفي أخلاقياتكم آن لكم الوقوف صفا واحدا مع دولتكم ضد كل ساقط فلقد رأيتم كيف ضحت دولتكم من أجلكم ألا يكون في وجوهنا حمرة خجل بعد اليوم بعدم السكوت عن أي مخالفة مهما كانت كبيرة أو صغيرة
البرفسور حنس
🤣🤣🤣🤣... شر البليه ما يضحك...

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