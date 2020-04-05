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الأعداد السابقة للصحيفة

وظيفة تقنية شاغرة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية

Time منذ ساعة
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وظيفة تقنية شاغرة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت وكالة الوزارة للثروة المعدنية، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل نظم تقنية المعلومات)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الوكالة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة الحاسب)، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

وشددت على ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ فيما وصف التدريب: تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/04/05م وينتهي بتاريخ 2020/05/05م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي من هنــــا .

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
الله يرحمهم .. آمين ...
عدو الخونة
*تصحيح ايضا بينما يماني تعني جهة اليمين من مغرب الشمس الى مشرقها ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما اتاه وفد اليمن وهو في المدينة المنورة
زائر
إذا لم يكن هناك متابعة جادة وقوية وحازمة وتكاتف من أبناء الوطن في الحفاظ على بلدهم بالإبلاغ عن المخالفات والأمر المريب وعقوبات صارمة تصل للقتل والقطع والجلد والإبعاد وعدم دخول البلد ... والعقوبات الكبري يجب أن تطبق بحق بعض السعوديين الخونة من التستر على الأجانب والواسطات لهم فهؤلاء بحق يستحقون سحب جنسياتهم ونفيهم من البلد حتى وإن كانوا من أبناء البلد الأصليين ..... فهذه بلدنا نرى الأجانب خاصة العرب يتآمرون علينا كل يوم ويريدون إسقاط دولتنا وضياع بلادنا وتقسيم ثرواتها عليهم وبعضنا يساعدهم يالتستر عليهم وتمكينهم من البلد وتعريفهم بأسراره .. جاء دور المواطن الحقيقي في تقديم مصلحة الوطن قبل كل شيء وسنرى بلدنا ينهض بقوة ويقف أمام المخططات الأجنبية والعربية في سبيل تدميره .. بدأت الصحوة في بلادنا فأخذناها كلها الطيب والسيء فنسمع دائما أخوك المسلم ولم نعلم أن هناك أجندة تحاك للبلاد حتى من بعض أبنائه فكانت من إفرازاتها ظهور الشللية من الإخونج الباحثين عن السلطة والمال ثم تلاها إغراق بلادنا بالعمالة أكثرها لصوص ومجرمين نتج عنها التأثير على ديننا وسلوكنا واقتصدنا وامتلاء أسواقنا بوابل من البضائع الفاسدة .... أيها السعوديون لا تنهض الأمة إلا برجالها فأنتم مستهدفون في دينكم وفي دولتكم وفي اقتصادكم وفي أخلاقياتكم آن لكم الوقوف صفا واحدا مع دولتكم ضد كل ساقط فلقد رأيتم كيف ضحت دولتكم من أجلكم ألا يكون في وجوهنا حمرة خجل بعد اليوم بعدم السكوت عن أي مخالفة مهما كانت كبيرة أو صغيرة
البرفسور حنس
🤣🤣🤣🤣... شر البليه ما يضحك...

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