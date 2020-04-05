وظيفة تقنية شاغرة في وكالة الوزارة للثروة المعدنية

فاطمة المالكي (صدى):

كشفت وكالة الوزارة للثروة المعدنية، عن توفر وظيفة تقنية شاغرة (للرجال والنساء)، للعمل بمدينة الرياض، بمسمى (مُحلل نظم تقنية المعلومات)، عبر برنامج (تمهير) التدريب على رأس العمل.

واشترطت الوكالة، أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، درجة البكالوريوس أو ما يعادلها في تخصص (هندسة الحاسب)، ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو الخدمة المدنية بأي وظيفة خلال الأشهر الستة السابقة للتقديم.

وشددت على ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً؛ فيما وصف التدريب: تطوير نظم جديدة لتقنية المعلومات وتحسين النظم الحالية، وجمع الاحتياجات وفهم المتطلبات وتصميم النظم.

وأوضحت أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الأحد بتاريخ 2020/04/05م وينتهي بتاريخ 2020/05/05م، من خلال البوابة الوطنية للعمل (طاقات) عبر الرابط التالي من هنــــا .