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التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي حوثي داخل صعدة

Time منذ 55 دقيقة
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التحالف العربي: سقوط صاروخ باليستي حوثي داخل صعدة

الرياض (صدى):
إشارة لما أعلنته وزارة النفط والمعادن اليمنية عن استهداف المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران لمحطة الضخ الخاصة بأنبوب (صافر) النفطي والواقعة في (صرواح) غرب محافظة (مأرب)، وما يمثله هذا العمل الإرهابي التخريبي من استهداف لمقدرات الدولة اليمنية ومنشآتها الحيوية، وكذلك ممتلكات ومكتسبات الشعب اليمني الوطنية، وأن هذا الاعتداء الإرهابي امتدادا لانتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية وأعمالها التخريبية المستمرة ضد الشعب اليمني الشقيق؛ فقد صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي بأنه وامتداداً لهذه الأعمال الإرهابية والعدائية قامت المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صباح أمس (السبت 04 إبريل 2020م ) بإطلاق صاروخ بالستي من محافظة (صنعاء) عند الساعة (0633) باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق.

وأضاف العقيد المالكي أن الصاروخ البالستي قد سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية في مديرية (الصفراء) بمحافظة (صعدة) بمنطقة زراعية ذات كثافة سكانية وأعيان مدنية بالقرب من قرية (عكوان) بعد أن قطع مسافة (200) كلم.

وبين الاستمرار المتعمد من المليشيا الحوثية الإرهابية بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ البالستية، وسقوطها عشوائياً على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين.

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الحازمة لتحييد وتدمير هذه القدرات البالستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الاقليمي والدولي.

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أحدث التعليقات

🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
ابو محمد
الله يرحمهم .. آمين ...
عدو الخونة
*تصحيح ايضا بينما يماني تعني جهة اليمين من مغرب الشمس الى مشرقها ومعلوم ان الرسول عليه الصلاة والسلام قال هذا عندما اتاه وفد اليمن وهو في المدينة المنورة
زائر
إذا لم يكن هناك متابعة جادة وقوية وحازمة وتكاتف من أبناء الوطن في الحفاظ على بلدهم بالإبلاغ عن المخالفات والأمر المريب وعقوبات صارمة تصل للقتل والقطع والجلد والإبعاد وعدم دخول البلد ... والعقوبات الكبري يجب أن تطبق بحق بعض السعوديين الخونة من التستر على الأجانب والواسطات لهم فهؤلاء بحق يستحقون سحب جنسياتهم ونفيهم من البلد حتى وإن كانوا من أبناء البلد الأصليين ..... فهذه بلدنا نرى الأجانب خاصة العرب يتآمرون علينا كل يوم ويريدون إسقاط دولتنا وضياع بلادنا وتقسيم ثرواتها عليهم وبعضنا يساعدهم يالتستر عليهم وتمكينهم من البلد وتعريفهم بأسراره .. جاء دور المواطن الحقيقي في تقديم مصلحة الوطن قبل كل شيء وسنرى بلدنا ينهض بقوة ويقف أمام المخططات الأجنبية والعربية في سبيل تدميره .. بدأت الصحوة في بلادنا فأخذناها كلها الطيب والسيء فنسمع دائما أخوك المسلم ولم نعلم أن هناك أجندة تحاك للبلاد حتى من بعض أبنائه فكانت من إفرازاتها ظهور الشللية من الإخونج الباحثين عن السلطة والمال ثم تلاها إغراق بلادنا بالعمالة أكثرها لصوص ومجرمين نتج عنها التأثير على ديننا وسلوكنا واقتصدنا وامتلاء أسواقنا بوابل من البضائع الفاسدة .... أيها السعوديون لا تنهض الأمة إلا برجالها فأنتم مستهدفون في دينكم وفي دولتكم وفي اقتصادكم وفي أخلاقياتكم آن لكم الوقوف صفا واحدا مع دولتكم ضد كل ساقط فلقد رأيتم كيف ضحت دولتكم من أجلكم ألا يكون في وجوهنا حمرة خجل بعد اليوم بعدم السكوت عن أي مخالفة مهما كانت كبيرة أو صغيرة
البرفسور حنس
🤣🤣🤣🤣... شر البليه ما يضحك...

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