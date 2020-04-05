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الأعداد السابقة للصحيفة

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا افتراضيا طارئا لوزراء الصحة لمكافحة كورونا

Time منذ 40 دقيقة
Views 1316
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا افتراضيا طارئا لوزراء الصحة لمكافحة كورونا

جدة (صدى):
تعقد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الدورة السابعة للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة، الخميس القادم عبر تقنية مؤتمرات الفيديو اجتماعاً افتراضياً طارئاً على المستوى الوزاري للجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي.

وأوضح معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن الاجتماع الطارئ يأتي في ضوء التحديات غير المسبوقة التي تواجهها الدول الأعضاء جراء جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ــ 19"، حيث سيناقش أعضاء اللجنة جهود الدول الأعضاء والتحديات المستمرة التي تواجهها في مكافحتها لهذا الوباء.

وأضاف معاليه أن الاجتماع يهدف إلى تبادل المعرفة والمعلومات الموجودة بشأن تفشي فيروس كوفيد ــ 19 والتشاور بشأن هذه الجائحة ووضع استراتيجيات احتواء لوقف انتشارها في الدول الأعضاء.

وتضم اللجنة التوجيهية المعنية بالصحة لمنظمة التعاون الإسلامي من الدول الأعضاء: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية المالديف، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية موريتانيا الإسلامية، وجمهورية تشاد، والجمهورية التركية، وجمهورية مصر العربية، وماليزيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية السودان.

كما تضم اللجنة في عضويتها من مؤسسات منظمة التعاون الإسلامي: اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي "كومستيك "، ومركز الأبحاث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية "سيسريك"، والبنك الإسلامي للتنمية، والمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "ايسيسكو ".

وتضم اللجنة شركاء دوليين: منظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والصندوق العالمي لمكافحة الإيدز والسل والملاريا، والتحالف العالمي للقاحات والتحصين.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة ترأس الدورة السابعة الحالية للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة.

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أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء اليمنيين الحقيقيين .... أما اليوم فأين العرب اليمنيين الأصليين ؟؟؟؟
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
هههههههههههههههههههههههه
زائر
فعلا سخافات ووقاحات ونصب تلك الصورة في الخبر هي التفاهة والسقوط
محمد
قالك لضروره يأحمد والله مايكلف نفس فوق طاقتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حكومة إيران أخبث حكومة على وجه الأرض ظاهرهم الدين وباطنهم الشياطين الله يهلكهم

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