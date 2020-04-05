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الأعداد السابقة للصحيفة

«الملحقية الثقافية في بريطانيا» : تقديم الاستشارات الطبية الهاتفية للمبتعثين ومرافقيهم

Time منذ ساعة
Views 1430
«الملحقية الثقافية في بريطانيا» : تقديم الاستشارات الطبية الهاتفية للمبتعثين ومرافقيهم

لندن (صدى):
تقدم الملحقية الثقافية الخاصة بالمملكة في بريطانيا، خدمة الاستشارة الطبية الهاتفية عبر الهاتف للمبتعثين والمبتعثات ومرافقيهم عند الضرورة.

وأوضحت الملحقية، أن ذلك بداية من يوم غد الاثنين، عبر الدخول إلى نظام "سفير 2"، والتقدم بطلب استفسار دراسي، وإرفاق التخويل الطبي، يليه الدخول إلى رابط طلب الخدمة العلاجية وتعبئة كافة البيانات اللازمة مع تحديد رقم الطلب الذي تم إرفاق التخويل الطبي اللازم فيه.

وأكدت أن المختصين في قسم العلاج والتأمين الطبي سوف يقومون بدراسة كل طلب، وإعطاء الأولوية للحالات المرضية الحرجة والمزمنة، تمهيداً لإحالتها إلى الطبيب العام، والذي سيقوم بالتواصل مع مقدم الطلب لتقييم الحالة وتقديم الاستشارة الطبية المناسبة مع إصدار الوصفة الطبية.

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أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء اليمنيين الحقيقيين .... أما اليوم فأين العرب اليمنيين الأصليين ؟؟؟؟
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
هههههههههههههههههههههههه
زائر
فعلا سخافات ووقاحات ونصب تلك الصورة في الخبر هي التفاهة والسقوط
محمد
قالك لضروره يأحمد والله مايكلف نفس فوق طاقتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حكومة إيران أخبث حكومة على وجه الأرض ظاهرهم الدين وباطنهم الشياطين الله يهلكهم

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