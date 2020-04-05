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الأعداد السابقة للصحيفة

تفاصيل جديدة في الإطاحة بداهس رجلي المرور بالرياض

Time منذ ساعة
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Comment 1
تفاصيل جديدة في الإطاحة بداهس رجلي المرور بالرياض

الرياض (صدى):
كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري، اليوم الأحد، تفاصيل واقعة دهس رجلي مرور من قبل أحد الأشخاص ما أدى إلى وفاة أحدهما والقبض على الجاني فيما بعد؛ حيث كانت صحيفة " صدى " قد تناولت الواقعة وكل مستجداتها.

وأوضح المقدم شاكر التويجري، بأنه في صباح يوم الجمعة الموافق 1441/8/10 هـ وخلال مباشرة فرقة أمنية تابعةٍ لإدارة مرور المنطقة مهامها على الطريق الدائري الغربي بمدينة الرياض، وأثناء ترجل قائدها من المركبة تعرض لحادث دهسٍ من قبل قائد مركبة نوع شفروليه كابرس.

وقال " التويجري " أنه نتج عن ذلك وفاة رجل الأمن ـ رحمه الله ـ ولاذ الجاني بالفرار، وبالرغم من شح المعلومات ومحاولة الجاني تغيير معالم المركبة لتظليل الجهات الأمنية، فقد أسفرت إجراءات البحث والتحري والاستدلال عن تمكن الأجهزة الأمنية من كشف هويته والقبض عليه.

وأضاف أنه (مواطن في العقد الثالث من العمر)؛ حيث تم العثور عليه مختبئاً بداخل وحدةٍ سكنية غربي العاصمة الرياض، وضبط المركبة المستخدمة، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته للنيابة العامة.

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أحدث التعليقات

زائر
هؤلاء اليمنيين الحقيقيين .... أما اليوم فأين العرب اليمنيين الأصليين ؟؟؟؟
🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
هههههههههههههههههههههههه
زائر
فعلا سخافات ووقاحات ونصب تلك الصورة في الخبر هي التفاهة والسقوط
محمد
قالك لضروره يأحمد والله مايكلف نفس فوق طاقتها
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حكومة إيران أخبث حكومة على وجه الأرض ظاهرهم الدين وباطنهم الشياطين الله يهلكهم

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