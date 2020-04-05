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الأعداد السابقة للصحيفة

شاهد.. أطباء مختصون يحققون إنجازاً طبياً لإنقاذ مسن عمره 120 عام بعسير

Time منذ 18 دقيقة
Views 1398
شاهد.. أطباء مختصون يحققون إنجازاً طبياً لإنقاذ مسن عمره 120 عام بعسير

محمد بن طحيطح (صدى):
‏‎نجح - بحمد الله - فريق طبي مختص في إنقاذ مسن عمره يقارب 120 عاماً ، وذلك عبر إجراء قسطرة تداخلية للجلطات الدماغية للمريض الذي أصيب بجلطة دماغية حادة أدت إلى شلل كامل في الجزء الأيسر مع فقدان الوعي ؛ والذي كان يتمتع بصحة جيدة قبل حصول الجلطة الدماغية الحادة وتم بفضل الله علاج الجلطة الدماغية بنجاح وفي وقت قياسي باستخدام أحدث التقنيات في علاج الجلطات الدماغية باستخدام القسطرة العصبية التداخلية.

‏‎وتم بفضل الله تحسن حالة المريض بشكل سريع مع استعادة المريض القدرة على الحركة خلال ساعات قليلة ومغادرة المريض وحدة العناية المركزة خلال أيام،

‏‎ وأوضح المتحدث الرسمي باسم صحة عسير عبدالعزيز بن يحيى آل شايع أنه قد تم إجراء العملية من قبل فريق طبي مكون من الأستاذ المساعد بكلية الطب بجامعة الملك خالد الدكتور سعيد آل قانع استشاري أمراض المخ والأعصاب والجلطات الدماغية وجراحة الأوعية الدموية العصبية التداخلية، والأستاذ المشارك الدكتور ابراهيم النعمي استشاري جراحة المخ والاعصاب والقسطرة العصبية وبإشراف ومتابعة علاجية مباشرة من رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى عسير المركزي الاستشاري الدكتور إبراهيم مشبب عسيري والدكتور محمد باحص استشاري العناية المركزة وتعتبر هذه الحالة الأولى من نوعها لعلاج جلطة دماغية حادة باستخدام القسطرة العصبية التداخلية لمريض قارب المائة وعشرون عام وخلال جائحة فيروس كورونا .

‏‎ وبدعم لامحدود من سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عايض عسيري ومتابعة المساعد العلاجي بصحة عسير الدكتور عبدالله قداح والمشرف العام على مستشفى عسير المركزي الدكتور علي بن سعيد مستور تواصل وحدة السكتة الدماغية بمستشفى عسير تقديم علاج الجلطات الحادة باستخدام مذيبات الجلطات الوريدية وآخر ماتوصل إليه التقدم العلمي والتقني في مجال قسطرة الدماغ وإزالة الجلطات، ومع أخذ الاحتياطات الكاملة والفرز الدقيق للحالات لمنع تفشي فيروس كورونا لاتزال وحدة السكتة الدماغية تقدم التغطية الكاملة على مدار ٢٤ ساعة لإنقاذ مرضى السكتات الدماغية الحادة باستخدام القسطرة العصبية.

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أحدث التعليقات

سماهر
لقد شوه مدعي الاسلام كل ما جاء به الاسلام الحنيف من مباديء انسانيه فلو فعلها غيره لسمعت نهيق الحمير الاخونج في كل مكان لكن السنتهم تخرس اذا جاء هذا الفعل من سيدهم القرد.
ربيعان
انت متخلف وربما مجنون الحظر لو طبق 100% لتمت السيطره عليه كما فعلت الصين ارقد لاتبلا الناس بجنونك
سماهر
هذا وامثاله من المرتزقه عميان او يتعامون عما فعله قردوجان بالطاءره المحمله بادوات طبيه والتي تورطت بان توقفت للتزود بالوقود في ارض اللصوص فقام القرد بسرقتها وبكل وقاحه
غييييوووورررر
غريبة دائما الاحصائية تخرج الساعه 3 ونص في مؤتمر صحفي لمتحدث الصحه اظن ان الموضوع فيه خطأ او لبس او منقول من موقع غير رسمي
زائر
محمد نور نجم النجوم والرجل فاعل خير في المنطقه اللي فيها ومع فريقه حصل بطولات يحلم بها كثير من اللاعبين وكان مبدع بشهادة الجماهير وكان قائد للفريق ومحل ثقه اما العقوبات ماتائر علي واحد زيه

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