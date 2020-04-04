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الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. جوميز: بتكاتفنا واتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا

Time منذ ساعتين
Views 1843
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بالفيديو.. جوميز: بتكاتفنا واتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا

نواف السالم (صدى):
تحدث اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز عن طريقة سهلة لهزيمة فيروس كورونا المستجد، قائلا:" بتكاتفنا وإتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا ".

وأضاف جوميز في مقطع فيديو:" أتمني أن تكونوا بحالة جيدة مع عائلاتكم خلال هذه الفترة الصعبة كما تروني أنا جالس في المنزل وأدعوكم للبقاء في المنزل ".

وأوضح جوميز:" أثناء برنامجي اليومي احاول أن أقوم ببعض التدريبات ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية ومتابعة أخبار المملكة وأتحدث مع عائلتي وأصدقائي وزملائي في الفريق ".

ولفت جوميز:" دعنا نتخيل أننا سنلعب مباراة نهائية أو مباراة مهمة جدا لصالح فريقنا الوطني وخصمنا هو الفيروس ولدينا مدرب متمكن وكبير يتمثل في وزارة الصحة "، مضيفا:" فإذا استمعنا لتعليمات وزارة الصحة واتبعنا القوانين سنقتل الفيروس معا بتعاونا كشعب وبلد واحد ".

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أحدث التعليقات

🍵لَسِتٌ مًحًروٌمًهّ وٌلَيَ رباً رحًيَمً ☕
الله المستعان
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
يارب رحمتك ولطفك
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
البرفسور حنس
هذه نبوؤة الرجل الصالح حنس ...
مو لازم
صادق واللة دامهم مراعين مشاعره ومصورينه من قفاه لكن اللة يرحم رجل المرور ويكتبة من الشهداء ويشفي زميله ولا يورينا مكروه في رجال امننا كلهم

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