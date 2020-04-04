بالفيديو.. جوميز: بتكاتفنا واتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا

نواف السالم (صدى):

تحدث اللاعب الفرنسي بافتيمبي جوميز عن طريقة سهلة لهزيمة فيروس كورونا المستجد، قائلا:" بتكاتفنا وإتباع تعليمات وزارة الصحة سنهزم كورونا ".

وأضاف جوميز في مقطع فيديو:" أتمني أن تكونوا بحالة جيدة مع عائلاتكم خلال هذه الفترة الصعبة كما تروني أنا جالس في المنزل وأدعوكم للبقاء في المنزل ".

وأوضح جوميز:" أثناء برنامجي اليومي احاول أن أقوم ببعض التدريبات ومشاهدة المسلسلات التلفزيونية ومتابعة أخبار المملكة وأتحدث مع عائلتي وأصدقائي وزملائي في الفريق ".

ولفت جوميز:" دعنا نتخيل أننا سنلعب مباراة نهائية أو مباراة مهمة جدا لصالح فريقنا الوطني وخصمنا هو الفيروس ولدينا مدرب متمكن وكبير يتمثل في وزارة الصحة "، مضيفا:" فإذا استمعنا لتعليمات وزارة الصحة واتبعنا القوانين سنقتل الفيروس معا بتعاونا كشعب وبلد واحد ".