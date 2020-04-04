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الأعداد السابقة للصحيفة

"مدني نجران" يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

Time منذ 36 دقيقة
Views 1387
"مدني نجران" يدعو لأخذ الحيطة والحذر نتيجة لاستمرار هطول الأمطار على المنطقة

نجران (صدى):
أهابت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران بالجميع إلى التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة وأخذ الحيطة والحذر، على ضوء تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة التي تشير لتوقعات استمرار هطول الأمطار على المنطقة.

ودعت المديرية إلى اﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها في أثناء هطول الأمطار وجريان السيول ومراعاة احتمال حدوث سيول منقولة والبقاء في المنزل قدر الإمكان في حالة الأمطار الشديدة والحذر والانتباه في أثناء قيادة المركبات وتجنب الأماكن المكشوفة والقريبة من الأشجار والأماكن المرتفعة، ومراقبة الأطفال وعدم تعريضهم للمواقع الخطرة والبعد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار تفادياً للصعق الكهربائي.

وشددت في الوقت نفسه على اتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني من خلال موقعه الإلكتروني : هنا على بوابة التوعية الوقائية وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للاطلاع على جميع الإرشادات التي يجب مراعاتها في مثل هذه الحالات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الحين يجيك طاقيه مطفي النور مضيق صدره الخبر ههههههههه تعرف حمدالله ...
abdul
الناس معذورة. ارعبتوهم خوّفتوهم ادخلتهم في قلوبهم الوسواس . وهذه النتيجة ايها الساسة وخدمكم اجهزة الاعلام والمشايخ المطبّلين.وقال ايه..... محافظ بورت سعيد اقال رئيس جمعية دفن الموتي من منصبه. ضربني وبكي.. سبقني واشتكي
زائر
الكوري وجحفلي و الحافظ افضل منه بصراحة لاعب راعي مشاكل لا نرغب فيه بالهلال وبصراحة الهلال فرط في الاعب الاسترالي دجينك
عالمي من الملعب
انا هلالي عالمي اصلي من الملعب من اشد المعجبين ب محيسن الجمعان لاعب اخلاق محترم وكذلك ماجد ويوسف خميس هؤلاء فقط هم من افضل اللاعبين السابقين في النصر غيرهم كديش
abdul
في هذا الهلع والاستخراف خايف دجال العصر يظهر ويحتل البلاد والعباد، ساعتها الندم حيث لا ينفع الندم

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