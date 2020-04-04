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الأعداد السابقة للصحيفة

مقتل قيادي حوثي في غارة دقيقة لطيران التحالف العربي

Time منذ ساعتين
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Comment 1
مقتل قيادي حوثي في غارة دقيقة لطيران التحالف العربي

فهمي محمد (صدى):
قتل القيادي الحوثي ناجي بن يحي الحشفول الملقب أبو درهم بغارة دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية.

وتفصيلا، قتل وأصيب 6 مسلحين حوثيين في اشتباكات بين قيادات المليشيات، جراء خلافات على جبايات جمرك سقم، الذي قامت المليشيات بإنشائه في محافظة الحديدة.

واندلعت اشتباكات بين شيخ متحوث من مديرية حيس، وقيادي حوثي من أبناء صعدة يدعى " أبي هادي ".

وكان مسلحين يتبعون الشيخ المتحوث اعترضوا طريق ثلاثة أطقم مسلحة تابعة للقيادي المدعو " أبو هادي "، ومنعوها من دخول مركز جمرك سقم.

وتطورت الخلافات إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر القيادي أبو هادي وجرح ثلاثة آخرين، حيث أن قيادي حوثي آخر مُعين مديراً لقسم شرطة سقم تدخل لإسناد الشيخ المتحوث بنصب كمين آخر لأطقم القيادي أبو هادي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الحين يجيك طاقيه مطفي النور مضيق صدره الخبر ههههههههه تعرف حمدالله ...
abdul
الناس معذورة. ارعبتوهم خوّفتوهم ادخلتهم في قلوبهم الوسواس . وهذه النتيجة ايها الساسة وخدمكم اجهزة الاعلام والمشايخ المطبّلين.وقال ايه..... محافظ بورت سعيد اقال رئيس جمعية دفن الموتي من منصبه. ضربني وبكي.. سبقني واشتكي
زائر
الكوري وجحفلي و الحافظ افضل منه بصراحة لاعب راعي مشاكل لا نرغب فيه بالهلال وبصراحة الهلال فرط في الاعب الاسترالي دجينك
عالمي من الملعب
انا هلالي عالمي اصلي من الملعب من اشد المعجبين ب محيسن الجمعان لاعب اخلاق محترم وكذلك ماجد ويوسف خميس هؤلاء فقط هم من افضل اللاعبين السابقين في النصر غيرهم كديش
abdul
في هذا الهلع والاستخراف خايف دجال العصر يظهر ويحتل البلاد والعباد، ساعتها الندم حيث لا ينفع الندم

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