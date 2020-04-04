مقتل قيادي حوثي في غارة دقيقة لطيران التحالف العربي

فهمي محمد (صدى):

قتل القيادي الحوثي ناجي بن يحي الحشفول الملقب أبو درهم بغارة دقيقة لطيران تحالف دعم الشرعية.

وتفصيلا، قتل وأصيب 6 مسلحين حوثيين في اشتباكات بين قيادات المليشيات، جراء خلافات على جبايات جمرك سقم، الذي قامت المليشيات بإنشائه في محافظة الحديدة.

واندلعت اشتباكات بين شيخ متحوث من مديرية حيس، وقيادي حوثي من أبناء صعدة يدعى " أبي هادي ".

وكان مسلحين يتبعون الشيخ المتحوث اعترضوا طريق ثلاثة أطقم مسلحة تابعة للقيادي المدعو " أبو هادي "، ومنعوها من دخول مركز جمرك سقم.

وتطورت الخلافات إلى اشتباكات مسلحة أدت إلى مقتل ثلاثة من عناصر القيادي أبو هادي وجرح ثلاثة آخرين، حيث أن قيادي حوثي آخر مُعين مديراً لقسم شرطة سقم تدخل لإسناد الشيخ المتحوث بنصب كمين آخر لأطقم القيادي أبو هادي.