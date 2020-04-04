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الأعداد السابقة للصحيفة

جامعة الإمام تمنح طلابها 3 خيارات للاختبارات منها التأجيل

Time منذ ساعتين
Views 1923
جامعة الإمام تمنح طلابها 3 خيارات للاختبارات منها التأجيل

الرياض (صدى):
تمكنت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، من منح طلاب الانتساب ثلاثة خيارات لإنهاء الفصل، أولها دخول الاختبار الإلكتروني في الثالث من رمضان أو التأجيل لما بعد أزمة كورونا مع رصد درجة "غير مكتمل" للمقررات، أو الحذف.

و قالت الجامعة: "تبدأ الاختبارات النهائية بتاريخ 3 رمضان 1441هـ وستكون إلكترونية باستخدام نظام البلاك بورد، وسيعلن عن جدول الاختبارات لاحقاً في حال اكتمال العدد الكافي لأداء الاختبار"، وبينت أنه تم تمديد آخر موعد لحذف الفصل الدراسي إلى نهاية دوام يوم الخميس (الساعة الثانية ظهرًا) بتاريخ 30 شعبان 1441هـ.

وأضافت: "يحق للطلاب الذين لا تسمح ظروفهم بتأدية الاختبار إلكترونيًا التقدم برغبته في رصد درجة (غير مكتمل) للمقررات وسيتم إجراء اختبارات لهم كما هو متبع بعد زوال الأزمة بإذن الله تعالى، وسيعلن عن ذلك بوقت كافٍ".

Time واتساب

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أحدث التعليقات

ابو محمد
الحين يجيك طاقيه مطفي النور مضيق صدره الخبر ههههههههه تعرف حمدالله ...
abdul
الناس معذورة. ارعبتوهم خوّفتوهم ادخلتهم في قلوبهم الوسواس . وهذه النتيجة ايها الساسة وخدمكم اجهزة الاعلام والمشايخ المطبّلين.وقال ايه..... محافظ بورت سعيد اقال رئيس جمعية دفن الموتي من منصبه. ضربني وبكي.. سبقني واشتكي
زائر
الكوري وجحفلي و الحافظ افضل منه بصراحة لاعب راعي مشاكل لا نرغب فيه بالهلال وبصراحة الهلال فرط في الاعب الاسترالي دجينك
عالمي من الملعب
انا هلالي عالمي اصلي من الملعب من اشد المعجبين ب محيسن الجمعان لاعب اخلاق محترم وكذلك ماجد ويوسف خميس هؤلاء فقط هم من افضل اللاعبين السابقين في النصر غيرهم كديش
abdul
في هذا الهلع والاستخراف خايف دجال العصر يظهر ويحتل البلاد والعباد، ساعتها الندم حيث لا ينفع الندم

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