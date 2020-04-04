نسخة
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
  • Generic placeholder image
الأعداد السابقة للصحيفة

قصة مسلسل "الميراث" العاكس لواقع الحياة في المملكة (صور)

Time منذ 9 دقائق
Views 1225
قصة مسلسل "الميراث" العاكس لواقع الحياة في المملكة (صور)

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعد  " الميراث " أول مسلسل سعودي من نوع Soap Opera، فهو بمثابة مواكبة درامية لواقع الحياة في المملكة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيرات الحاصلة. 

وجاء " الميراث " ثمرة تعاون مشترك بين كلٍ من Two Four 24 و MBC Studios Nation وimage nation abu dhaby ، ويضم ورشة من الكتّاب حيث وضع فكرة المشروع الرئيسية الكاتب العالمي طوني جوردن، وتولى رئاسة فريق الكتابة مازن طه، فيما عمدت إلى وضع القصص والبناء الدرامي لها نور شيشكلي، بمشاركة الكاتبين الرئيسيين جيسكار لحود وثائر العقل.

ويحمل الإخراج توقيع المخرجَين العالميين، كريستين ميليك وأندرا بوز، إضافة إلى كلٍ من عامر بسيوني وعبدالله الجنيبي، فيما تستمر عملية التصوير وإنتاج العمل خلال العام الحالي.

ودارت أحداث مسلسل " الميراث " حول صراع قديم ومتجذّر بين عائلتَي البهيتاني والخطوان، صراع يترك النار مشتعلةً بصورة دائمة، فلا مجال للصلح بين هاتين العائلتين، ولا مكان للاتفاق، هذا قبل أن يتدخل الحبّ ويقول كلمته بين شاب وفتاة من العائلتين المتحاربتين.  

Time واتساب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الفاروس فصع امريكا شر فصعه والقادم اعظم... ابك به مخالفات تكلمت عنها هي احد اكبر مسببات نقل الفاروس ولا تزال به..لاكن وش نقول
واضح*** وصريح***
جعلهم بالسقوط اللي مايقومون منه،أذناب الفرس،،
M-512
هذا يعتبر نادر عندهم ولا أكثرهم عاقين ووسخين ويفعلون جرائم تشيب برأس وخاصة البنات يفعلن أمور يخجل الإنسان بقولها هنا إحتراماً لكيان هذه الصحيفة العريقة والمحترمة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ذا مو طفل بس شكل عنده مرض
إبن سمومة
عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته،

أخر الأخبار

الصرامي ينتقد غياب دور نجوم الفن والرياضة من جديد
الصرامي ينتقد غياب دور نجوم الفن والرياضة من جديد
Time منذ دقيقتين Views 1067
قصة مسلسل "الميراث" العاكس لواقع الحياة في المملكة (صور)
قصة مسلسل "الميراث" العاكس لواقع الحياة في المملكة (صور)
Time منذ 9 دقائق Views 1225
أسعار ومواصفات نيسان صني 2021 بعد وصولها لأسواق الخليج
أسعار ومواصفات نيسان صني 2021 بعد وصولها لأسواق الخليج
Time منذ 18 دقيقة Views 1215
بالفيديو.. صديقة رونالدو تقوم بحلاقة شعره في الحجر المنزلي
بالفيديو.. صديقة رونالدو تقوم بحلاقة شعره في الحجر المنزلي
Time منذ 20 دقيقة Views 1400
حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد
حالة الطقس المتوقعة غدا الأحد
Time منذ 26 دقيقة Views 1349
يورينتي يطلق اسم "أنفيلد" علي كلبه بعد إقصاء ليفربول
يورينتي يطلق اسم "أنفيلد" علي كلبه بعد إقصاء ليفربول
Time منذ 29 دقيقة Views 1386
مودل روز لديها مليون سبب يجعلها تضحك للحياة
مودل روز لديها مليون سبب يجعلها تضحك للحياة
Time منذ 32 دقيقة Views 356
الكويت تتجه لإقرار قانون جديد للدين العام
الكويت تتجه لإقرار قانون جديد للدين العام
Time منذ 32 دقيقة Views 1418
عامل بناء جاب العيد في نفسه
عامل بناء جاب العيد في نفسه
Time منذ 33 دقيقة Views 461
بايع حياته وسط السيول
بايع حياته وسط السيول
Time منذ 34 دقيقة Views 298