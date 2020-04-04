قصة مسلسل "الميراث" العاكس لواقع الحياة في المملكة (صور)

متابعة- أميرة خالد (صدى):

يعد " الميراث " أول مسلسل سعودي من نوع Soap Opera، فهو بمثابة مواكبة درامية لواقع الحياة في المملكة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والمتغيرات الحاصلة.

وجاء " الميراث " ثمرة تعاون مشترك بين كلٍ من Two Four 24 و MBC Studios Nation وimage nation abu dhaby ، ويضم ورشة من الكتّاب حيث وضع فكرة المشروع الرئيسية الكاتب العالمي طوني جوردن، وتولى رئاسة فريق الكتابة مازن طه، فيما عمدت إلى وضع القصص والبناء الدرامي لها نور شيشكلي، بمشاركة الكاتبين الرئيسيين جيسكار لحود وثائر العقل.

ويحمل الإخراج توقيع المخرجَين العالميين، كريستين ميليك وأندرا بوز، إضافة إلى كلٍ من عامر بسيوني وعبدالله الجنيبي، فيما تستمر عملية التصوير وإنتاج العمل خلال العام الحالي.

ودارت أحداث مسلسل " الميراث " حول صراع قديم ومتجذّر بين عائلتَي البهيتاني والخطوان، صراع يترك النار مشتعلةً بصورة دائمة، فلا مجال للصلح بين هاتين العائلتين، ولا مكان للاتفاق، هذا قبل أن يتدخل الحبّ ويقول كلمته بين شاب وفتاة من العائلتين المتحاربتين.