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مودل روز لديها مليون سبب يجعلها تضحك للحياة
منذ 32 دقيقة
356
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أحدث التعليقات
البرفسور حنس
الفاروس فصع امريكا شر فصعه والقادم اعظم... ابك به مخالفات تكلمت عنها هي احد اكبر مسببات نقل الفاروس ولا تزال به..لاكن وش نقول
واضح*** وصريح***
جعلهم بالسقوط اللي مايقومون منه،أذناب الفرس،،
M-512
هذا يعتبر نادر عندهم ولا أكثرهم عاقين ووسخين ويفعلون جرائم تشيب برأس وخاصة البنات يفعلن أمور يخجل الإنسان بقولها هنا إحتراماً لكيان هذه الصحيفة العريقة والمحترمة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ذا مو طفل بس شكل عنده مرض
إبن سمومة
عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته،
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