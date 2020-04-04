بالأرقام.. خسائر شركات الطيران في العالم

وكالات (صدى):

شهدت حركة النقل الجوي للركاب تراجعا بـ14.1% في العالم خلال شهر فبراير مقارنة بالعام السابق، متأثرة بسبب انتشار فيروس كورونا في العالم.

وذكر اتحاد النقل الجوي الدولي “إياتا” أن هذا أكبر تراجع منذ 11 سبتمبر 2001، ويعكس تدهور الرحلات الداخلية في الصين والهبوط الحاد للطلب العالمي من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ بسبب انتشار كوفيد-19 والقيود على السفر التي فرضتها الحكومات”.

وتوقع الاتحاد الأسبوع الماضي أن تحرم أزمة فيروس كورونا قطاع النقل الجوي من مداخيل بقيمة 252 مليار دولار هذا العام.

ووصل أحدث سيناريو متصور للخسارة المحتملة في عائدات شركات النقل إلى 23 مليار دولار أمريكي (19 مليار دولار أمريكي في الشرق الأوسط و 4 مليارات دولار في إفريقيا).

وتضمنت الآثار المتوقعة فى دول إفريقيا والشرق الأوسط : المملكة انخفاض عدد الركاب بمقدار 26.7 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 5.61 مليار دولار أمريكي وتعرض 217 ألف و 570 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 13.6 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد السعودي.

وشهدت الإمارات انخفاض عدد الركاب بمقدار 23.8 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 5.36 مليار دولار أمريكي وتعرض 287 ألف و 863 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 17.7 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد الإماراتي.

كما شهدت مصر انخفاض عدد الركاب بمقدار 9.5 ملايين مسافر، مما سيؤدي إلى خسارة في الإيرادات تبلغ 1.6 مليار دولار أمريكي وتعرض 205 ألف و 560 شخص لفقدان وظائفهم ونقص مبلغ 2.4 مليار دولار مساهمة في الاقتصاد المصري.