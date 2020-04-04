مهاجم مانشستر يونايتد السابق: ليفربول يستحق لقب الدوري

وكالات (صدى):

أكد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، اليوم السبت، إن نادي ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لافتًا إلى أنه من غير المنصف ألا تُستكمل بقية مباريات الموسم الحالي.

وصرح البلغاري برباتوف: " يقترح البعض منح اللقب لليفربول وبكل صدق فهو يستحق التتويج بالنظر للأسلوب الذي لعب به. لن يتمكن أحد من اللحاق به، وبالنظر إلى أسلوب لعبه في المباريات وبالنظر إلى الأداء الذي قدمه وبالنظر إلى الفارق بينه وبين المنافسين الآن فهو وبكل جدارة يستحق اللقب هذا الموسم " .

وأوضح برباتوف الذي لعب أيضا لتوتنهام هوتسبير وفولهام إنه لا يعرف كيف سيكون القرار الصائب بالنسبة لتكملة الموسم مضيفا: " أي قرار سيتخذ لن يكون مقبولا على نطاق واسع لدى الجمهور "؛ متابعًا: " الموقف غريب للغاية. وسيكون من غير الإنصاف إلغاء الموسم بالنسبة له (ليفربول). وستكون هذه خيبة أمل كبيرة له " .