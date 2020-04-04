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الأعداد السابقة للصحيفة

مهاجم مانشستر يونايتد السابق: ليفربول يستحق لقب الدوري

Time منذ ساعة
Views 1393
مهاجم مانشستر يونايتد السابق: ليفربول يستحق لقب الدوري

وكالات (صدى):
أكد ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق، اليوم السبت، إن نادي ليفربول يستحق التتويج بلقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، لافتًا إلى أنه من غير المنصف ألا تُستكمل بقية مباريات الموسم الحالي.

وصرح البلغاري برباتوف: " يقترح البعض منح اللقب لليفربول وبكل صدق فهو يستحق التتويج بالنظر للأسلوب الذي لعب به. لن يتمكن أحد من اللحاق به، وبالنظر إلى أسلوب لعبه في المباريات وبالنظر إلى الأداء الذي قدمه وبالنظر إلى الفارق بينه وبين المنافسين الآن فهو وبكل جدارة يستحق اللقب هذا الموسم " .

وأوضح برباتوف الذي لعب أيضا لتوتنهام هوتسبير وفولهام إنه لا يعرف كيف سيكون القرار الصائب بالنسبة لتكملة الموسم مضيفا: " أي قرار سيتخذ لن يكون مقبولا على نطاق واسع لدى الجمهور "؛ متابعًا: " الموقف غريب للغاية. وسيكون من غير الإنصاف إلغاء الموسم بالنسبة له (ليفربول). وستكون هذه خيبة أمل كبيرة له " .

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أحدث التعليقات

البرفسور حنس
الفاروس فصع امريكا شر فصعه والقادم اعظم... ابك به مخالفات تكلمت عنها هي احد اكبر مسببات نقل الفاروس ولا تزال به..لاكن وش نقول
واضح*** وصريح***
جعلهم بالسقوط اللي مايقومون منه،أذناب الفرس،،
M-512
هذا يعتبر نادر عندهم ولا أكثرهم عاقين ووسخين ويفعلون جرائم تشيب برأس وخاصة البنات يفعلن أمور يخجل الإنسان بقولها هنا إحتراماً لكيان هذه الصحيفة العريقة والمحترمة
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
ذا مو طفل بس شكل عنده مرض
إبن سمومة
عظم الله أجركم وأحسن عزاءكم وغفر لميتكم وأسكنه فسيح جناته،

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