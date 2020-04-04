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الأعداد السابقة للصحيفة

«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

Time منذ 45 دقيقة
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«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):
أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة من بينها حالتين مرتبطة بالسفر؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 2179 حالة إصابة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك 4 حالات وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 29 وفاة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 69 شخصًا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 420.

وقال متحدث وزارة الصحة، أن ‏تسجيل العدد الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كان في كل من: الرياض وجدة والأحساء، مضيفًا: " لا نريد أن يحدث تفشيات بسبب تجاوزات بعض المخالفين، وموقع المملكة في إحصائيات عدد المصابين يدل على أن القرارات تُأتي ثمارها " .

‏‎وتابع الدكتور " العبدالعالي " قائلًا: " نلاحظ منذ بداية ظهور فيروس كورونا وجود رسائل إعلانية عن وجود علاج، وهناك فرق بين وجود فكرة فقط وبين وجود علاج فعال " .

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أحدث التعليقات

زائر
كلها اخبار كذب والاعب قال راح ينهي مسيرته في ايطاليا
زائر
انا بعرف هذولي وش فيهم يتحدون ويخالفون القوانين .. احسن ما جاهم واللي عجبني الدعس على الكلب اللي يتكلم مع البنات ويشتم ويسب في برنامج مثل خشته
ابو عمار
الله ينصرهم على الخونه اذناب المجوس
ابو عمار
هذا طرطور مجرد هاتف عمله حط به قروش يحكي
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله المستعان

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