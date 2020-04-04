«الصحة»: تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو)

الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، عن تسجيل 140 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة من بينها حالتين مرتبطة بالسفر؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 2179 حالة إصابة.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أن هناك 4 حالات وفاة جديدة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 29 وفاة؛ فيما بلغ عدد المتعافين 69 شخصًا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 420.

وقال متحدث وزارة الصحة، أن ‏تسجيل العدد الأكبر من حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية كان في كل من: الرياض وجدة والأحساء، مضيفًا: " لا نريد أن يحدث تفشيات بسبب تجاوزات بعض المخالفين، وموقع المملكة في إحصائيات عدد المصابين يدل على أن القرارات تُأتي ثمارها " .

‏‎وتابع الدكتور " العبدالعالي " قائلًا: " نلاحظ منذ بداية ظهور فيروس كورونا وجود رسائل إعلانية عن وجود علاج، وهناك فرق بين وجود فكرة فقط وبين وجود علاج فعال " .

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